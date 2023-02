Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vidí zatiaľ deficit nižšie ako vláda

Bratislava 7. februára (TASR) - Deficit verejných financií by mal v tomto roku dosiahnuť 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,4 miliardy eur. Je to o niečo menej ako rozpočtovaných 6,4 % HDP, resp. 7,9 miliardy eur.



Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom aktuálnom januárovom odhade, tzv. rozpočtovom semafore. Ten zverejňuje inštitúcia každý mesiac, pričom vychádza z aktuálneho vývoja verejných financií, prijímaných opatrení, legislatívnych zmien a ekonomického vývoja.



Rozpočtová rada aktuálne odhaduje, že saldo verejných financií v roku 2023 bude o 478 miliónov eur alebo 0,4 % HDP lepšie než rozpočet. Riziko nedosiahnutia cieľa je tak podľa RRZ zatiaľ nízke.



"Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo verejnej správy predpokladáme pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, kde očakávame úsporu oproti rozpočtovanej úrovni o 710 miliónov eur," vyčíslila rada. Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj nižšie úrokové náklady a výdavky na mzdy a poistné.



Naopak, najvyššie negatívne riziko predstavuje hospodárenie samospráv. Fiškálna rada pri nich predpokladá prekročenie rozpočtovanej úrovne o 461 miliónov eur. "Zhoršenie hospodárenia očakávame najmä z dôvodu podhodnotenia výdavkov na mzdy a energie," doplnila RRZ.