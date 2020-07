RRZ víta zámer rezortu financií zaviesť výdavkové stropy na Slovensku

Bratislava 17. júla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) víta pokračovanie diskusie o podobe záväzných výdavkových limitov a ambíciu súčasného ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) zaviesť ich do praxe od roku 2022. Navrhuje však, aby sa o ich presnom nastavení ešte diskutovalo.



Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje zaviesť na Slovensku výdavkové stropy. Vláda má bokom odkladať z dosiahnutých nadpríjmov na horšie časy. Keby nastali výrazne zlé ekonomické časy, výdavkové limity sa majú vypnúť. Za štrukturálne zmeny, ktoré prinesú vyššie príjmy štátu, má byť odmena. V roku, keď sa táto zmena prejaví v príjmoch, si štát bude môcť výdavkový limit zvýšiť. Výdavkové limity majú byť stanovené presne v eurách. "Oceňujeme, že niektoré z pripomienok, ktoré RRZ vyjadrila vo svojom stanovisku zo dňa 19. februára 2019, boli v tomto návrhu výdavkových limitov zohľadnené. Napriek tomu rada považuje za potrebné, aby niektoré črty navrhnutého mechanizmu výdavkových limitov boli ešte ďalej diskutované," uviedla RRZ vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.



Rada upozorňuje, že pre dostatočnú účinnosť výdavkových limitov je nevyhnutné, aby vyhodnocovanie plnenia tohto pravidla vrátane identifikovania odchýlky a spúšťania korekcie vykonávala nezávislá inštitúcia. Nemala by sa zopakovať situácia ako pri už existujúcom pravidle o vyrovnanom rozpočte, ktoré sa ukazuje ako málo účinné, keď o jeho plnení rozhoduje ministerstvo financií, respektíve vláda, ktoré sú v tejto veci v priamom konflikte záujmov.



Návrh MF SR podľa RRZ tiež predpokladá, že korekcia odchýlenia by mala nastať až v druhom roku po identifikovaní odchýlky, pričom by bola korigovaná postupne počas troch rokov. "Týmto spôsobom by došlo k výraznému oneskoreniu, pričom v dôsledku politického cyklu by sa vláda, počas ktorej dôjde k odchýleniu, mohla korekcii úplne vyhnúť," konštatuje RRZ.



Rada tiež považuje stanovenie záväzných limitov výdavkov na dva roky za príliš krátky horizont, čo znižuje účinnosť navrhnutého mechanizmu. RRZ sa stotožňovala s pôvodným návrhom ministerstva, ktorý uvažoval nad štvorročným záväzným limitom korešpondujúcim s volebným obdobím.



Rozpočtová rada predpokladá, že vzhľadom na aktuálnu zložitú situáciu, v ktorej sa verejné financie nachádzajú, bude návrh výdavkových stropov široko prediskutovaný počas krátkeho obdobia. RRZ je v tomto smere pripravená na intenzívnu spoluprácu s MF SR s cieľom vytvoriť čo najkvalitnejší mechanizmus výdavkových stropov. "Bolo by vhodné, aby zámer vytvoriť a implementovať záväzné výdavkové stropy potvrdila v ďalšom kroku aj vláda vo forme oficiálneho materiálu s vytýčením záväzných termínov a úloh pre jednotlivé rezorty," dodala RRZ.