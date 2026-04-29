RRZ: Vláda rezignovala na ambíciu stabilizovať dlh, problém iba odsúva
Zároveň upozornila, že materiál predpokladá pretrvávajúci rast verejného dlhu.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Súčasná vláda fakticky rezignovala na vlastnú ambíciu stabilizovať verejný dlh v tomto volebnom období a problém odsúva na nasledujúcu vládu. Slovensku preto naďalej chýba jasný a dôveryhodný plán, ako zastaviť dynamiku zadlžovania a vrátiť verejné financie na udržateľnú trajektóriu. Uviedla to v stredu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v reakcii na vládou schválenú Výročnú správu o pokroku Slovenskej republiky 2026, ktorá aktualizuje výhľad verejných financií a hodnotí plnenie strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu.
Vláda v materiáli, ktorý predkladá Európskej komisii (EK), reviduje ciele deficitu na nasledujúce roky smerom nahor. Schodok verejnej správy má podľa nového výhľadu dosiahnuť 4,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2027 a 4,1 % HDP v roku 2028. „Ide o výrazne vyššie hodnoty, než predpokladal pôvodný strednodobý plán, ktorý počítal s poklesom deficitu na 3 % HDP v roku 2027 a na 2,2 % v roku 2028. Vláda si tak celkovo uvoľnila cieľ pre rok 2027 o 1,8 miliardy eur,“ vyčíslila RRZ.
Zároveň upozornila, že materiál predpokladá pretrvávajúci rast verejného dlhu. Aj pri splnení rozpočtových cieľov má totiž hrubý dlh verejnej správy vzrásť z úrovne 61,4 % HDP v roku 2025 na 66,2 % HDP v roku 2028. „Hoci materiál pomenúva viaceré riziká a tlaky na rozpočet, nepredstavuje konkrétny nový konsolidačný balík ani opatrenia, ktoré by zabezpečili dosiahnutie revidovaných cieľov a aspoň spomalili rast dlhu,“ zhodnotila RRZ.
Ako v správe konštatovalo Ministerstvo financií (MF) SR, vláda reviduje rozpočtové ciele ako reakciu na pomalší rast z titulu externého prostredia, geopolitickú neistotu, tlak na konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) a politický cyklus. Aj upravené ciele však podľa rezortu naďalej plne rešpektujú európske rozpočtové pravidlá.
