RRZ: Vláda svoj cieľ v minulom roku nedosiahla

Bratislava 23. júla (TASR) - Napriek vyšším ako plánovaným príjmom a nižším úrokom na dlh sa vláde v minulom roku nepodarilo dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ, a to dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Tento vývoj a ďalšie prijaté opatrenia výrazne zhoršili pozíciu verejných financií v čase koronakrízy a sťažili cestu k ich uzdraveniu. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom Hodnotení plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019. RRZ preto odporúča prehodnotiť spôsob vyhodnocovania dodržiavania tohto pravidla a spúšťania korekčného mechanizmu.



Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo dosiahnuť do roku 2019 vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Možnosť priblížiť sa k tomuto cieľu bola v rokoch 2016 až 2019 podporená neplánovanými dodatočnými daňovými príjmami a poklesom úrokových nákladov. Tento cieľ však nebol v roku 2019 splnený, ale vláda sa od neho výrazne odchýlila," upozorňuje RRZ.



V porovnaní s rokom 2018 sa neplnenie tohto pravidla vlani ešte zvýraznilo. Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2019 podľa RRZ 2,1 % HDP. Výdavky verejnej správy vzrástli v období 2016 až 2019 o 10,8 percentuálneho bodu (p. b.) nad úroveň povolenú výdavkovým pravidlom.



"Dôsledkom tohto vývoja verejných financií a prijatia legislatívnych zmien v oblastiach citlivých na starnutie populácie je skutočnosť, že bez výrazných reforiem bude na dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií potrebný štrukturálny prebytok viac ako dve percentá HDP," vyčíslila RRZ.



V štandardnej ekonomickej situácii by po identifikovaní výraznej odchýlky malo dôjsť k náprave, ako to predpokladá pravidlo o vyrovnanom rozpočte. Vláda však až na základe druhého hodnotenia výsledkov roku 2018 spustila v januári 2020 korekčný mechanizmus. V tomto roku slovenskú ekonomiku ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, vláda preto 24. júna 2020 vyhlásila začiatok výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus vyplývajúci z tohto pravidla neuplatňuje. "Aktuálne nastavenie pravidla o vyrovnanom rozpočte je neúčinné," upozornila RRZ. Podľa RRZ by sa mal prehodnotiť najmä spôsob jeho vyhodnocovania, ktoré je v súčasnosti v kompetencii Ministerstva financií (MF) SR, pričom o spustení korekčného mechanizmu rozhoduje vláda.



"Napriek tomu, že RRZ identifikovala výraznú odchýlku už pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2015 a následne pri svojom prvom hodnotení výsledkov za rok 2018, vláda na základe stanoviska MF SR korekčný mechanizmus nespustila. Jeho skoršie spustenie by prispelo k splneniu strednodobého cieľa a verejné financie by boli lepšie pripravené na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou," tvrdí rozpočtová rada. Podľa RRZ by preto pravidlo o vyrovnanom rozpočte mala vyhodnocovať nezávislá inštitúcia s možnosťou automatického spustenia korekcie pri výraznej odchýlke.