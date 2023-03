RRZ: Vládny návrh obsahuje iba minimum opatrení na zníženie dlhu

Bratislava 15. marca (TASR) - Vládny materiál zdôvodňujúci výšku verejného dlhu SR obsahuje iba minimálne množstvo konkrétnych opatrení na zníženie dlhu pre roky 2024 a 2025. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v stanovisku k dokumentu, ktorý je predložený na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Kým materiál obsahuje opatrenia s potenciálom zlepšiť deficit verejných financií v rozsahu desatín percenta hrubého domáceho produktu (HDP), podľa RRZ sú na stabilizáciu verejného dlhu v dlhodobom horizonte potrebné konsolidačné opatrenia v objeme viac ako 5 % HDP.



"Pre reálne naplnenie účelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je potrebné, aby vláda predložila návrhy opatrení v dostatočnom rozsahu. Ako konštatovala RRZ už pri hodnotení návrhu rozpočtu pre roky 2023 - 2025, chýba tak dôveryhodná konsolidačná stratégia pre pokrízové obdobie od roku 2024," zhodnotila rada.



Predloženie návrhu opatrení na zníženie dlhu nariaďuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Verejný dlh SR dosiahol v roku 2021 úroveň 62,2 % HDP, čo výrazne presahuje nielen druhú hranicu dlhovej brzdy, ale aj jej najvyššiu hranicu (56 % HDP). Výšku dlhu zverejnil Eurostat 22. apríla 2022.



Rozpočtová rada v tejto súvislosti upozornila, že predloženie materiálu až začiatkom roka 2023 s tým, že parlament o ňom rokuje až v marci, teda takmer rok po notifikácii Eurostatu, je neodôvodnené oneskorenie. "Iba formálne plnenie ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, bez ich vecného naplnenia, povedie k zhoršovaniu stability verejných financií, zhoršeniu postavenia Slovenska na medzinárodných finančných trhoch, zvýši náklady budúcej konsolidácie a v neposlednom rade ide o nenaplnenie požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti," zdôraznila.



Aktuálny stav verejných financií po koronakríze a energetickej kríze, najmä výška a vývoj dlhu a vysoké riziko dlhodobej udržateľnosti, vyžadujú podľa RRZ zmenu prístupu k riadeniu verejných financií. Apeluje na dôslednú aplikáciu výdavkových limitov, čo by znamenalo opatrenia v hodnote 356 miliónov eur v roku 2024 a 926 miliónov eur v roku 2025.



"RRZ navrhuje zosúladiť sankcie dlhovej brzdy s nedávno prijatými výdavkovými limitmi. Napriek tomu, že návrh novelizácie ústavného zákona bol do NR SR predložený už pred dvoma rokmi, doteraz nebol schválený," upozornila rada.



Ako konštatovalo Ministerstvo financií (MF) SR v predloženom materiáli, najmä vplyvom vysokej inflácie bude verejný dlh SR v nasledujúcich rokoch dočasne stabilizovaný pod hranicou 60 % HDP aj bez dodatočných úsporných opatrení vlády. Jeho ďalší pokles však nebude možný bez aktívnej konsolidácie, ktorú si vyžiadajú domáce, ale aj európske fiškálne pravidlá. Konsolidačný plán má byť špecifikovaný v Programe stability, ktorý predkladá vláda každoročne v apríli.