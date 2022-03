RRZ: Výdavkové limity môžu pomôcť k udržateľnosti verejných financií

Bratislava 16. marca (TASR) - Výdavkové limity môžu byť výrazným posunom k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Uviedla to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ), v reakcii na schválenie novely zákona o rozpočtových pravidlách v Národnej rade (NR) SR, ktorou sa do praxe zavádzajú výdavkové limity.



"Dlhodobá udržateľnosť našich verejných financií sa dnes nachádza v pásme vysokého rizika a je najhoršia z krajín EÚ. Opakovaná skúsenosť s hospodárením s verejnými zdrojmi na Slovensku často ukazuje, že schválené rozpočty v dobrých časoch buď nie sú dostatočne ambiciózne, alebo ich v praxi nedodržiava ani vláda, ktorá ich sama navrhla," podčiarkla KRRZ.



"Finančná kríza, pandemická situácia aj momentálna vojnová situácia na Ukrajine nás presviedčajú o potrebe ochrany zodpovednej fiškálnej politiky. Výdavkové limity majú napomôcť, aby bol štát na budúce krízy lepšie pripravený a vytváral si dostatok naakumulovaných zdrojov počas dobrých časov a mal lepšiu schopnosť odolávať nepredvídateľným vplyvom a šokom," doplnila KRRZ.



"RRZ apeluje na zhodu naprieč politickým spektrom, ktorá by mala byť vyjadrená ukotvením tohto princípu aj v samotnom ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Výrazne by sa tak znížilo riziko, že tento nástroj bude podliehať zmenám, ktoré oslabia alebo úplne zrušia jeho schopnosť zabezpečovať efektívne napĺňanie princípu výdavkových limitov," upozornil predseda RRZ Ján Tóth.



Na Slovensku sa zavedú limity verejných výdavkov v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu v stredu schválilo plénum NR SR hlasmi 95 zo 129 prítomných poslancov.



O zavedení limitu verejných výdavkov hovorí pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý plénum tiež schválilo. Doplnil do zákona ich definovanie aj spôsob jeho určenia. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Vypočítavať ho bude RRZ. Nevzťahuje sa napríklad na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu EÚ či prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ.



Limit verejných výdavkov bude prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023. V ôsmom volebnom období národnej rady sa limit verejných výdavkov určuje na roky 2023 až 2025. Nedodržanie limitu verejných výdavkov na roky 2023 a 2024 sa nebude považovať za porušenie povinnosti podľa tohto zákona.