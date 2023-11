RRZ vypočítala výdavkové limity na nové volebné obdobie

Bratislava 3. novembra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vypočítala nové, zatiaľ iba indikatívne výdavkové limity na roky 2024 až 2027. Ide o limity, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu Národnou radou (NR) SR ani jej výbormi a ich účelom je dopredu indikovať novej vláde výdavkové limity na celé jej volebné obdobie, aj pre potreby prípravy rozpočtu na roky 2024 až 2026.



Pre budúci rok by mal limit verejných výdavkov podľa RRZ orientačne dosiahnuť 46,010 miliardy eur. V roku 2025 rastie na 47,701 miliardy eur, v roku 2026 na 49,231 miliardy eur a v roku 2027 na 50,456 miliardy eur.



Rozpočtová rada neskôr predstaví aj záväzné výdavkové limity pre nové volebné obdobie. Termín pre ich výpočet je podľa zákona najneskôr do 60 dní od schválenia programového vyhlásenia vlády. Nové sumy limitov vstúpia do platnosti po ich schválení parlamentom, dovtedy platia limity schválené ešte 1. februára 2023.



Riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou sú na základe základného scenára RRZ, teda bez prijatia dodatočných ozdravných opatrení, vysoké na celom horizonte výpočtu. Pre všetky roky, na ktoré rada počíta indikatívny limit, preto platí požiadavka na zlepšenie štrukturálneho deficitu oproti základnému scenáru o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne.



Podľa súčasných odhadov RRZ by splnenie týchto limitov zlepšilo deficit verejných financií zo 6 % k úrovni 4 % HDP v roku 2027. "To by však vzhľadom na výšku deficitu nepostačovalo ani na stabilizáciu dlhu voči HDP v strednom období. Dlh by tak mohol vzrásť z aktuálne odhadovaných 56,7 % na 65 % HDP v roku 2027," upozornila rozpočtová rada. Bez konsolidácie by verejný dlh mohol vzrásť až na 70 % HDP.