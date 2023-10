RRZ vytkla vláde nerealistický prístup k vyrovnanému rozpočtu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Zákon o štátnom rozpočte je jedným z najdôležitejších zákonov a vláda je povinná pripravovať jeho návrh v súlade s ústavou a jej cieľmi. To znamená vyvinutie čo najväčšej snahy o predstavenie alebo prijatie realistických opatrení vedúcich k naplneniu rozpočtových cieľov. V reakcii na vládou schválený návrh vyrovnaného rozpočtu na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Kabinet podľa nej nevyužil príležitosť predstaviť vlastný, argumentami zdôvodnený návrh opatrení, ktoré by považoval v aktuálnej situácií za najvhodnejšiu formu konsolidácie.



Aj keď vláda nemá vyslovenú dôveru Národnej rady (NR) SR, má podľa RRZ plné kompetencie predstavovať opatrenia a schvaľovať legislatívne návrhy, ktoré sú nevyhnutné pre prípravu rozpočtu. "Z tohto pohľadu sa javí spôsob zostavenia rozpočtu nerealistickými plošnými opatreniami len v úzkej časti výdavkov s argumentom nemožnosti pripravovať legislatívne opatrenia za veľmi zjednodušenú a analyticky nepodloženú úvahu, v snahe len čisto formálne naplniť požiadavku ústavného zákona," vytkla RRZ.



Úroveň hrubého verejného dlhu presahuje horný limit dlhovej brzdy a platné sankcie tak nedovoľujú vláde predložiť návrh rozpočtu s deficitom. "Predložený návrh rozpočtu formálne napĺňa požiadavku dlhovej brzdy, no vyrovnané hospodárenie bolo dosiahnuté extrémnym znížením investícií a osobných a prevádzkových výdavkov, ktoré by podľa samotnej vlády ohrozilo fungovanie základných úloh štátu," upozornila RRZ. Stotožnila sa s názorom vlády, že vyrovnaný rozpočet s takto navrhnutou štruktúrou nie je vhodné prijať a považuje ho aj z pohľadu jeho implementácie za nerealistický.



Fiškálna rada si je zároveň vedomá toho, že s vysokou pravdepodobnosťou dôjde ku vzniku novej vlády a spusteniu výnimky z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Znižuje sa tak dôležitosť prípravy rozpočtu s aktuálne platnými sankciami.



"Napriek tomu sa Rada domnieva, že návrh rozpočtu alebo iný sprievodný dokument by mal obsahovať informáciu o takom mixe opatrení na strane príjmov a výdavkov, vrátane prípadnej úpravy konkrétnych daní a výdavkov, ktoré by viedli k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu čo možno najrealistickejším spôsobom. Absencia tejto informácie je z pohľadu Rady zásadným nedostatkom predložených rozpočtových dokumentov," konštatovala RRZ.



Na druhej strane, rada pozitívne zhodnotila nedávno publikovaný Návrh na ozdravenie verejných financií, vrátane rozpočtovej kalkulačky. Tie dovoľujú rozpočtovo zodpovedným politikom naprieč politickým spektrom, ako aj verejnosti, vybrať si opatrenia potrebné pre trvalé ozdravenie verejných financií, ocenila RRZ.