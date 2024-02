RRZ: Vývoj ekonomiky v najbližších rokoch nahráva konsolidácii

Bratislava 13. februára (TASR) - Nevyhnutná konsolidácia verejných financií, ktorej potreba vychádza z vysokého rizika udržateľnosti verejných financií a vysokých rozpočtových deficitov, by v aktuálnom období mohla bolieť ekonomiku a jej obyvateľov menej, ako v predchádzajúcich krízových rokoch. Nahráva jej očakávaný rast ekonomiky aj priaznivý trh práce, upozornila v utorok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Rast ekonomiky sa bude zrýchľovať až do roku 2026. Hlavným motorom bude oživený svetový obchod, a tým pádom aj dopyt po našich tovaroch a službách. Spolu s robustným rastom spotreby a investícií by celkový rast ekonomiky mal dosahovať úroveň tesne pod 3 %," vyčíslila rozpočtová rada.



V najbližších rokoch dôjde na Slovensku podľa RRZ opäť aj k nárastu reálnych miezd, tento rok by to malo byť o 3,8 %. Platom pomôže výrazný pokles inflácie, stabilný hospodársky rast aj vysoký dopyt po pracovnej sile. "Popri raste reálnych miezd očakávame aj pokles nezamestnanosti z minuloročných 5,9 % na historické minimum 5,3 %, zvyšovať sa bude aj spotreba domácností," avizovala rada.



RRZ v súvislosti s potrebou konsolidácie opakovane pripomína, aby sa nepremrhalo obdobie ekonomického cyklu, kedy sa ekonomika dostáva z fázy podchladenia, prípadne už smeruje k prehrievaniu. "Pohľad na aktuálnu fázu hospodárskeho cyklu (output gap) ukazuje, že ekonomika začína vykazovať znaky prehrievania sa, najmä na trhu práce. Primeraná konsolidácia by tak mohla pomôcť ekonomiku stabilizovať," dodala rozpočtová rada.