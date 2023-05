Bratislava 2. mája (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyzýva parlament, aby nevnášal nekoncepčné výnimky do hodnotenia investícií. Uviedla to v stanovisku k novele zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Národná rada (NR) SR o nej bude opätovne rozhodovať na májovej schôdzi, ktorá začína v utorok.



"V prípade opätovného schválenia je riziko, že neskoršie aplikovanie princípov Hodnoty za peniaze môže znamenať nemožnosť realizovať značné úspory. Zníženie efektivity výstavby diaľnic v konečnom dôsledku môže znamenať menej diaľnic, ako aj neskoršiu výstavbu tých dôležitejších úsekov," upozornila RRZ.



Rada pripomenula, že na základe ústavy Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. V tejto súvislosti je podľa RRZ najúčinnejším spôsobom aplikovanie princípu Hodnoty za peniaze.



Posudzovanie efektívnosti investícií sa v roku 2020 dostalo do zákona o rozpočtových pravidlách a jeho posilnenie bude aj dôležitým míľnikom v Pláne obnovy. Rada pozitívne hodnotila reformu verejných investícií aplikovaním tzv. nulového štartovacieho rozpočtu od roku 2021, alebo zostavením zoznamu priorít pri výstavbe ciest na desať rokov dopredu.



Investičná filozofia "všetko je priorita", "najdrahšia diaľnica je nepostavená diaľnica" namiesto najdrahšia diaľnica je prázdna alebo zle postavená diaľnica a zmeny priorít po každých voľbách doviedli podľa RRZ Slovensko do situácie, keď ani po takmer 30-ročnom úsilí nemá základné diaľničné spojenie dvoch najväčších miest.



"Kvalitné inštitúcie, ako je aj Útvar hodnoty za peniaze a prepracované pravidlá rozhodovania sú kľúčovou hodnotou pre dobrú správu vecí verejných. Ak sa ministerstvá dopravy a financií nevedia zhodnúť, v ktorom momente zákon vyžaduje vyhotovenie štúdie, mali by sa práve tieto veci len metodicky spresniť na vládnej úrovni. A nie riešiť to obchádzaním pravidiel," upozornila rozpočtová rada.



Dosiahnutie želanej rýchlosti výstavby diaľnic by malo byť podľa RRZ docielené aj verejnou kontrolou nad činnosťou Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), spolu s detailným odpočtovaním progresu pri výstavbe prioritných úsekov. Nedávna analýza Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) poukazuje práve v tejto oblasti na pochybenia pri výstavbe diaľnic, pripomenula rada.



"Zo 14 rokov výstavby a prípravy diaľnice je štúdia uskutočniteľnosti iba niekoľko mesiacov a 30 dní má ÚHP na posúdenie štúdie. Bolo by prínosné porovnať si na Slovensku vyše 14 rokov potrebných pri výstavbe diaľnic s medzinárodnou praxou, ktoré by mohlo odhaliť, v ktorých fázach je Slovensko naozaj pomalšie," zdôraznila RRZ.



Prezidentka mala pri vetovaní novely výhrady voči obmedzovaniu možností ÚHP ministerstva financií vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom. Ministerstvo dopravy aj predkladatelia z radov poslancov novelu obhajujú, podľa nich povedie k zrýchleniu výstavby diaľnic a nijako významne neobmedzí právomoci ÚHP.



"Ja som minister dopravy, všetci sa ma dookola pýtate, ako chcem urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Predložím zákon, hrdo sa k nemu hlásim, je napísaný odborníkmi na ministerstve dopravy. Absolútne odmietam obvinenia z nehospodárnosti. Naopak, nehospodárne je čakať," reagoval na veto prezidentky dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Očakáva, že poslanci veto prelomia. Za novelu v marci hlasovalo 137 poslancov parlamentu. Na prelomenie veta je potrebných minimálne 76 hlasov.