RRZ zatiaľ PVV nehodnotí, čaká na detaily plánu ozdravenia financií

Bratislava 15. novembra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zatiaľ nebude hodnotiť programové vyhlásenie vlády (PVV). Čaká ešte na zverejnenie detailov ohľadne plánov ozdravenia verejných financií. Pre TASR to uviedol člen RRZ Martin Šuster. Zdôraznil však, že potrebná minimálna konsolidácia v budúcom roku oproti scenáru nezmenených politík je približne 650 miliónov eur.



Vychádza pritom z indikatívnych výdavkových limitov, ktoré rozpočtová rada vypočítala pre nové volebné obdobie 2024 až 2027. Ide zatiaľ o predbežné údaje, finálne výdavkové limity vypočíta až po schválení programového vyhlásenia vlády.



"V základnom scenári by po očistení o hospodársky cyklus a najmä o jednorazové vplyvy bol verejný deficit budúci rok 7 miliárd eur (5,4 % HDP). Minimálna potreba konsolidácie je 0,5 % HDP, takže štrukturálny deficit budúci rok by mal byť 4,9 % HDP alebo 6,36 miliardy eur," vyčíslil Šuster.



Okrem toho môže vláda minúť aj jednorazové výdavky, najmä na pomoc s energiami. Odhadované sú predbežne na úrovni 0,7 miliardy eur. Finálny deficit verejných financií aj s jednorazovými výdavkami tak môže byť budúci rok 5,6 % HDP.



Pre porovnanie, v tomto roku očakáva RRZ deficit na úrovni 6,8 miliardy eur alebo 5,6 % HDP. V tom sú zahrnuté aj jednorazové výdavky najmä na energopomoc vo výške 2,9 miliardy eur, z čoho však 1,1 miliarda eur je kompenzovaná z eurofondov. Rozpočet na tento rok pôvodne počítal s vyšším deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur.



"Hlavný rozdiel medzi rozpočtami na rok 2023 a 2024 teda bude pokles v jednorazovej pomoci s cenami energií, keďže svetové ceny energií sú aktuálne výrazne nižšie, než pri tvorbe rozpočtu minulý rok," dodal Šuster.