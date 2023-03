RRZ zhoršila odhad deficitu na 6,3 %, stále však zostáva pod rozpočtom

Bratislava 7. marca (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) po prvých dvoch mesiacoch roka zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejných financií. Schodok podľa nej môže v tomto roku dosiahnuť 7,439 miliardy eur alebo 6,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V januári ešte očakávala deficit na úrovni 6 % HDP.



"K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispel nižší výnos daňových príjmov vplyvom neschválenia dane z osobitnej stavby, ako aj zohľadnením aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorá očakáva premietnutie nižšej inflácie do pomalšieho rastu daňových báz v tomto roku," priblížila rozpočtová rada v tzv. rozpočtovom semafore, ktorý aktualizuje každý mesiac. V tom aktuálnom zhodnotila plnenie rozpočtu za február.



Napriek zhoršeniu prognózy je jej odhad stále lepší ako schválený rozpočet na tento rok, ktorý počíta s deficitom na úrovni 6,44 % HDP. Riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu v tomto roku je tak v tejto chvíli nízke, zhodnotila RRZ.



Najvýraznejší pozitívny vplyv na hospodárenie predpokladá rada pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, kde očakáva úsporu oproti rozpočtu na úrovni 651 miliónov eur alebo 0,5 % HDP. "Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj úspory v prevádzkových nákladoch očakávané z dôvodu nižšieho čerpania v závere roku 2022," vysvetlila RRZ.



Naopak, nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu. Rozpočtovou radou odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 590 miliónov eur alebo 0,5 % HDP. "Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a navýšenie daňového bonusu," vyčíslila RRZ.



Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu vysokých cien energií dosahujú úroveň 3,195 miliardy eur alebo 2,7 % HDP. Z toho výdavky v objeme 456 miliónov eur by mali byť financované z eurofondov. "Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy a výnosu zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 315 miliónov eur (0,3 % HDP)," doplnila rozpočtová rada.