RRZ: Zmena pri 13.dôchodkoch zlepší stabilitu vo financovaní dôchodkov

Bratislava 21. októbra (TASR) – V posledných dvoch rokoch sa výrazne narušila finančná stabilita budúcich dôchodkov, upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V čase pandémie sa dôchodkový systém ukrátil o finančné zdroje, naopak, nároky na výdavky sa zvyšujú. V stredu schválená zmena pri 13. dôchodkoch podľa rady zlepší stabilitu vo financovaní dôchodkov zhruba o 300 miliónov eur ročne.



"Rada víta toto zlepšenie, ale upozorňuje, že pre návrat na pôvodnú úroveň udržateľnosti financovania budúcich dôchodkov stále chýbajú zdroje na úrovni 1,7 miliardy eur ročne," uviedla s tým, že verejné financie sa stále nachádzajú v pásme vysokého rizika, čo znamená, že stále nie je zabezpečené dlhodobé financovanie tejto novej dávky a ani samotných dôchodkov. "Preto bude pre zachovanie doterajšej výšky dôchodkov kľúčové, v akej forme sa dôchodková reforma ukotví v pripravovanom ústavnom zákone," dodala rada.



Ako rada pripomenula genézu vývoja 13. dôchodkov, vo februári ich zavedenie schválili ešte zákonodarcovia v čase bývalej vlády. Mal sa vyplácať každému dôchodcovi vo výške priemerného dôchodku daného typu dôchodku bez ohľadu na výšku jeho príjmov, čiže pre poberateľov starobného dôchodku 460 eur, plného invalidného 380 eur, sirotského 138 eur a podobne. "Z pohľadu fiškálnych nákladov by to v roku 2020 znamenalo zvýšenie zo 147 miliónov eur na 590 miliónov eur (o 442 miliónov eur). Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti by došlo k jej zhoršeniu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo v čase jeho schválenia znamenalo prehĺbenie medzery udržateľnosti zo 7,5 na 7,9 % HDP," pripomenula rada.



Nový 13. dôchodok, ktorý v stredu prešiel v parlamente, je podľa rady veľmi podobný vianočnému príspevku. Jeho výška bude maximálne 300 eur, pričom s rastúcim úhrnom dôchodkových príjmov bude jeho výška postupne klesať. Každý dôchodca však dostane minimálne 50 eur. "Z pohľadu fiškálnych nákladov sa takouto úpravou znížia výdavky v roku 2020 z 590 miliónov eur na 308 miliónov eur (o 282 miliónov eur). Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti tým došlo v porovnaní s predošlou verziou k miernemu zlepšeniu 0,3 % HDP, t.j. negatívny vplyv na udržateľnosť sa znížil z 0,5 % HDP na 0,2 % HDP," doplnila rada. Medzera udržateľnosti tak dnes dosahuje 7,6 % HDP, čo stále znamená pásmo vysokého rizika (nad 5 % HDP), upozornila rada.