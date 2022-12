RRZ: Zmeny pre výdavkové limity treba zosúladiť so zvyškom zákona

Bratislava 9. decembra (TASR) – Novela zákona o rozpočtových pravidlách schválená vládou znižuje predvídateľnosť uplatňovania výdavkových limitov a nevyžaduje súlad schvaľovaného rozpočtu s limitom výdavkov. V piatok na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Navrhovaná väzba uplatňovania výdavkových limitov na európske pravidlá je podľa RRZ odklon od súčasného rámca, ktorý je postavený výhradne na národne definovaných ustanoveniach.



Vláda podľa aktuálne platného zákona môže stanovený limit a výdavky schváleného rozpočtu prekročiť až následne, a to po odsúhlasení NR SR. Navrhovaná zmena v prípade jej schválenia parlamentom umožní, aby rozpočet verejnej správy nebol zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.



Ustanovenie tak podľa RRZ umožňuje vláde robiť aj trvalé opatrenia bez verejnej diskusie a bez zrejmej väzby na vplyv mimoriadnej okolnosti. "Za kľúčové považujeme zosúladenie režimov únikových klauzúl, aby do novely bola doplnená povinnosť kontroly parlamentu a vyjadrenia RRZ k navrhovanému prekročeniu limitu tak, ako je to v prípade už existujúcej klauzuly ekonomického poklesu," uviedla RRZ.



Rada považuje za dôležité, aby nedošlo k odďaľovaniu výpočtu a schvaľovania limitov na roky 2023 až 2025, čo si vyžaduje, aby bola metodika dohodnutá s Ministerstvom financií (MF) SR ešte v roku 2022 a výpočet zohľadňoval legislatívny stav najneskôr k 31. decembru tohto roka.



RRZ vníma, že predložený návrh novely reaguje len na aktuálny problém s rozpočtom, pričom bez úprav nemusí byť plne konzistentný so zvyškom zákona. "Napríklad novela nerieši, čo má presne nastať po deaktivácii všeobecnej únikovej klauzuly. Existuje tak riziko, že bez doplnenia by pre plné vyladenie procesu mohla byť potrebná ďalšia novelizáciu zákona v budúcnosti," dodala RRZ.