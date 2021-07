Znížil sa odhad deficitu verejnej správy na 6,8 miliardy eur

Bratislava 28. júla (TASR) – Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v stredu znížila odhad deficitu verejnej správy (VS) na tento rok oproti júnovej prognóze o 167 miliónov eur na 6,821 miliardy eur, čo je 7,03 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ministerstvo financií predpokladá deficit na úrovni 9,93 % HDP.



„Zlepšenie deficitu je spôsobené vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov, najmä dane z príjmov právnických osôb v dôsledku lepšieho výsledného hospodárenia firiem v roku 2020,“ uviedla kancelária RRZ na sociálnej sieti.



Po zlepšení prognózy je očakávaná odchýlka od úrovne deficitu VS predpokladaného vládou pozitívna vo výške 2,652 miliardy eur (2,7 % HDP), čo znamená, že riziko zhoršenia hospodárenia oproti odhadu vlády je nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však podľa RRZ naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.



Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhaduje RRZ v daňových príjmoch. Zlepšenie salda o 1,324 miliardy eur (1,4 % HDP) vyplýva najmä z rastu výnosu dane z príjmu právnických osôb vďaka lepším hospodárskym výsledkom firiem. Pozitívne prispieva aj navýšenie výnosu dane z pridanej hodnoty (DPH) a daní z práce z dôvodu vyššej spotreby, ako aj vplyvom lepšieho vývoja na trhu práce.



Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2,871 miliardy eur alebo 3 % HDP, pričom oproti predpokladom vlády je rozpočtový vplyv nižší o 717 miliónov eur (0,7 % HDP). Výdavky v objeme 148 miliónov eur (0,2 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ.