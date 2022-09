RRZ znížila odhad deficitu verejnej správy o 29 mil. eur na 3,5 % HDP

Bratislava 29. septembra (TASR) – Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy (VS) v roku 2022. Oproti augustovej prognóze došlo k zníženiu odhadu schodku o 29 miliónov eur alebo o 0,03 % hrubého domáceho produktu (HDP). Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3,760 miliardy eur, čo je 3,5 % HDP. Vyplýva to zo septembrového rozpočtového semaforu RRZ.



"Napriek dodatočným výdavkom vyplývajúcim z nových opatrení sa schodok VS znižuje pre pretrvávajúce pomalé tempo čerpania kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu (ŠR) a investícií z plánu obnovy," uviedla kancelária RRZ. V aktuálnom odhade sú zahrnuté výdavky na vládou navrhované druhé vyplatenie 13. dôchodku v sume 208 miliónov eur.



Analytici pripomenuli, že v prípade schválenia vládnej novely zákona o štátnom rozpočte by prišlo k vytvoreniu zdrojov na financovanie dodatočných výdavkov, ktoré by mohli navýšiť deficit až o 1,290 miliardy eur, čo je 1,3 % HDP.



Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1,454 miliardy eur alebo 1,4 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva podľa RRZ nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.



Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet predstavuje výnos daňových a odvodových príjmov. Odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1,684 miliardy eur (1,6 % HDP). "Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia zvyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH)," uviedla RRZ.



Za predpokladmi rozpočtu naďalej zaostáva čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a fondu obnovy, čo možno vidieť v nízkych objemoch čerpania výdavkov na spolufinancovanie. Odhadovaná úspora oproti rozpočtu vzrástla na úroveň 326 miliónov eur (0,3 % HDP).