Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v 3. štvrťroku vzrásť o 0,3 %. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom nowcastingu, ktorý je rýchlym modelovým odhadom vývoja ekonomiky. Znížila tak pôvodný predpoklad rastu na úrovni 0,5 % zo svojej júnovej prognózy. Ekonomický výhľad ťahá nadol nižší odhad rastu spotreby domácností, investícií aj očakávaný mierny pokles exportu.



"V porovnaní s predošlými očakávaniami bol mierne lepší vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) v druhom štvrťroku, v ktorom sa podarilo exportérom dokončiť nahromadené objednávky a zároveň menej rástol dovoz. Podobnú situáciu však už do konca roka neočakávame. Z celoročného hľadiska preto zatiaľ naďalej držíme nami predpokladaný nárast HDP tempom 1,3 %," avizovala rozpočtová rada.



Vyzdvihla, že inflácia začína ustupovať z extrémne vysokých hodnôt. Objavujú sa tiež prvé údaje potvrdzujúce začiatok rastu reálnych miezd. K tomu boli domácnostiam poskytnuté výrazné navýšenia sociálnych a rodinných dávok. "Preto predpokladáme, že konečná spotreba domácností v treťom kvartáli už nebude klesať, ale jej odhadovaný nárast je miernejší, ako očakávala prognóza. Domácnosti sú naďalej vo výdavkoch opatrné a budú sa snažiť tvoriť si úspory," priblížila RRZ.



V prostredí oslabenej podnikateľskej dôvery v odvetviach priemyslu a obchodu firmy podľa rady zrejme investujú menej, ako sa čakalo. Ku kladnému rastu investícií by mali prispievať najmä finišujúce eurofondové projekty.



V treťom štvrťroku bude exportná výkonnosť firiem pravdepodobne mierne nižšia, očakáva RRZ. Vyplýva to zo zhoršených indikátorov dopytu a očakávaní v prieskumoch. Tak ako v SR, aj v iných krajinách sú spotrebitelia stále opatrní a dopyt po vstupoch je menší aj v európskom stavebníctve, čo výkonnosti slovenských exportérov nepomáha.



Zamestnanosť prešla v posledných štvrťrokoch k stagnácii. "Je za tým sčasti menej priaznivý dopyt, ale aj demografické efekty. Pracovná sila je kvôli úbytku osôb v pracovnom veku menej dostupná," doplnila rozpočtová rada.