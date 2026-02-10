< sekcia Ekonomika
RRZ znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 0,9 %
Vlani v októbri predpovedala tohtoročný rast na úrovni 1,3 %.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 0,9 %. Budúci rok by mal jej rast zrýchliť na 1,6 %. Vyplýva to z aktualizovanej prognózy, ktorú v utorok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vlani v októbri predpovedala tohtoročný rast na úrovni 1,3 %.
„RRZ reviduje nadol svoje očakávania o raste ekonomiky v aktuálnom roku z dôvodu tvrdšieho dopadu minulých aj súčasného kola konsolidácie na slovenskú ekonomiku, schválenia schémy poskytovania energodotácií, negatívnych dopadov obchodnej politiky USA na Slovensko a slabín automobilového priemyslu,“ vysvetlila rada.
Ekonomiku podľa nej brzdí vplyv minulých, ako aj aktuálneho konsolidačného balíčka s objemom 1,6 miliardy eur, ktorý je postavený najmä na vyššom daňovo-odvodovom zaťažení práce. Objem a forma energodotácií sa odzrkadlí aj v tohtoročných makroekonomických ukazovateľoch, najmä prostredníctvom vyššej 3,6 % inflácie, predpokladá RRZ. Ďalším zdrojom útlmu ekonomiky je podľa nej slabší výkon priemyslu, ktorého aktivitu oslabila neistota okolo ciel a globálnej ekonomiky, ako aj vplyv predchádzajúcich konsolidačných opatrení.
V roku 2027 bude výkon slovenského hospodárstva podľa RRZ pozitívne ovplyvnený nástupom výroby v automobilke Volvo. Na druhej strane ekonomiku spomalí ukončenie plánu obnovy. „Vzhľadom na technický predpoklad RRZ o nekonsolidovaní vo volebnom roku, na základe historických skúseností, ako aj dočasne silnejúcemu domácemu dopytu a exportom, porastie ekonomika o 1,6 %,“ avizovala rada.
Rast podľa nej dočasne podporí aj ročný posun a zmiernenie nástupu systému emisných povoleniek ETS2, predpokladané pokračovanie v politike energodotácií, ako aj výraznejšia dynamika reálnych miezd (2,4 %) odrážajúca nižšiu infláciu (2,2 %) a predpokladanú vyššiu valorizáciu miezd vo verejnom sektore.
V rokoch 2028 až 2030 očakáva RRZ obnovenie konsolidácie v objemoch do 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne, čo spolu s pokračujúcim poklesom pracovnej sily bude tlmiť ekonomický rast. „Tento útlm bude z časti kompenzovaný očakávaným výraznejším čerpaním eurofondov. Vďaka tomu sa udrží rast ekonomiky na podobnej úrovni ako v roku 2027, v rozmedzí 1,3 až 1,7 %. Od roku 2028 môže postupný nástup systému ETS2 mierne zvyšovať infláciu,“ doplnila fiškálna rada.
Slovenská ekonomika sa bude podľa nej na celom horizonte prognózy nachádzať pod svojim potenciálom. Z hľadiska rizík prognózy vníma RRZ prevahu negatívnych nad pozitívnymi.
