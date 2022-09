RRZ: Zvýšenie rozpočtu by mali sprevádzať konkrétnejšie informácie

Bratislava 27. septembra (TASR) – Návrh na zvýšenie príjmov aj výdavkov štátneho rozpočtu o 1,5 miliardy eur, ktorý v pondelok (26. 9.) schválila vláda, by mal obsahovať informácie o účele ich využitia. Upozornila na to na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Prostriedky by podľa rady mali byť použité výhradne na jednorazovú podporu v súvislosti s vysokou infláciou.



"Podľa RRZ by bolo v súlade s princípom transparentnosti pri správe verejných zdrojov, aby čerpanie nových zdrojov v takejto výraznej výške bolo sprevádzané konkrétnejšími informáciami o účele ich využitia ešte pred schvaľovaním návrhu," uviedla RRZ. Zvýšené výdavky navrhla vláda alokovať v kapitole Všeobecná pokladničná správa, pretože nie je jasná ich detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.



Zvýšené príjmy štátneho rozpočtu dané vyšším výberom daní sú dôsledkom najmä inflácie. RRZ pripomenula, že inflácia najprv pôsobí na príjmovej strane a až s oneskorením na výdavkovej strane rozpočtu.



Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) schválil zmenu štátneho rozpočtu, podľa ktorej by mali príjmy vzrásť na 21,471 miliardy eur z 19,974 miliardy eur a výdavky na 26,945 miliardy eur z pôvodných 25,447 miliardy eur. Časť z týchto prostriedkov vo výške približne 207 miliónov eur je určených na vyplatenie novembrového inflačného príspevku pre dôchodcov. Vláda zároveň požiadala parlament o prerokovanie zmien v skrátenom konaní.