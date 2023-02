RRZ zvýšila odhad deficitu tohtoročného rozpočtu na 6 % HDP

Bratislava 3. februára (TASR) - Rozpočet verejnej správy na tento rok schválený Národnou radou (NR) SR hodnotí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aj po zohľadnení zmien v porovnaní s pôvodným vládnym návrhom ako realistický. Odhad deficitu však zvýšila na 6 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to najmä vplyvom vyšších predpokladaných nákladov na schémy kompenzujúce rast cien energií. Pôvodne predpokladala schodok na úrovni 5,6 % HDP.



Vyplýva to z aktualizácie hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorú RRZ zverejnila v piatok. Hodnotí v nej rozdiely medzi vládnym návrhom rozpočtu a verziou schválenou NR SR, pričom zohľadňuje aj doplňujúce podklady poskytnuté Ministerstvom financií (MF) SR.



Rozpočet na ďalšie roky už RRZ nepovažuje za realistický. "Naďalej platí, že v rokoch 2024 a 2025 absentujú konkrétne a vierohodné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu vládou stanovených cieľov," upozornila rada. Schválený rozpočet počíta v roku 2023 s deficitom na úrovni 6,4 % HDP, v roku 2024 vo výške 4,3 % HDP a v roku 2025 na úrovni 4,1 % HDP. Voči deklarovaným cieľom chýbajú vláde podľa RRZ vyšpecifikované opatrenia v hodnote 0,9 % HDP v roku 2024 a 1,9 % HDP v 2025.



Hrubý dlh verejnej správy by mal podľa rady postupne do konca roka 2025 klesnúť na 55,3 % HDP. Vzhľadom na pokles hraníc sankčných pásiem dlhovej brzdy však bude celý čas nad horným limitom dlhovej brzdy, v roku 2025 o viac ako 3 p. b.



"Rozpočet neobsahuje opatrenia, ktoré by viedli k splneniu sankcií dlhovej brzdy po 5. máji 2023, kedy končí úniková klauzula umožňujúca oslobodenie od plnenia sankcií vyplývajúcich z prekročenia tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma ústavného zákona," upozornila RRZ. Vláda by po tomto termíne mala povinne viazať 3 % vybraných výdavkov štátneho rozpočtu. Zároveň by na rok 2024 mala pripraviť návrh vyrovnaného rozpočtu verejnej správy s nerastúcimi výdavkami.



Rozpočtová rada pripomenula, že parlament už schválil výdavkové limity na roky 2023 až 2025, vzhľadom na spustenú všeobecnú únikovú doložku však nie sú implementované do rozpočtu. Kým v roku 2023 sú rozpočtované výdavky približne na úrovni vypočítaného limitu, v rokoch 2024 a 2025 už limity prekračujú. "Na ich splnenie bude potrebné prijať dodatočné opatrenia v rozsahu 360 miliónov eur v roku 2024 a 926 miliónov eur v roku 2025, čo by znamenalo deficit na úrovni 4,0 % HDP v roku 2024 a 3,4 % HDP v roku 2025," vyčíslila RRZ.