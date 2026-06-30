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RRZ zvýšila odhad deficitu verejnej správy na 4,4 % HDP
Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP (361 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy (VS) pre rok 2026 na 4,4 % (6,2 miliardy eur) hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s májovou prognózou očakávaný schodok vzrástol o 118 miliónov eur alebo o 0,1 HDP najmä z dôvodu rýchlejšieho rastu miezd a výdavkov spojených s plánom obnovy. Vyplýva to z júnového rozpočtového semaforu RRZ.
Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP (361 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády zverejneným vo výročnej správe o pokroku pri plnení fiškálno-štrukturálneho plánu je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2026 takmer totožný.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov dosahujúci 0,4 % HDP (527 miliónov eur), najmä nižší očakávaný príjem z korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty. Nižší odhadovaný výnos z firemnej dane súvisí s neočakávaným výpadkom pre rok 2025 zisteným z aktuálne podaných daňových priznaní. Na druhej strane, odchýlka vo výnose DPH je spôsobená najmä pomalším rastom spotreby domácností oproti predpokladom rozpočtu.
Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP (361 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády zverejneným vo výročnej správe o pokroku pri plnení fiškálno-štrukturálneho plánu je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2026 takmer totožný.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov dosahujúci 0,4 % HDP (527 miliónov eur), najmä nižší očakávaný príjem z korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty. Nižší odhadovaný výnos z firemnej dane súvisí s neočakávaným výpadkom pre rok 2025 zisteným z aktuálne podaných daňových priznaní. Na druhej strane, odchýlka vo výnose DPH je spôsobená najmä pomalším rastom spotreby domácností oproti predpokladom rozpočtu.