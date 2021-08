Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil na 7,1 % HDP

Bratislava 27. augusta (TASR) – Deficit verejných financií by mal na konci tohto roka dosiahnuť výšku 6,911 miliardy eur, čo je 7,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Oproti júlovej prognóze RRZ zvýšila odhad deficitu o 90 miliónov eur alebo o 0,1 % HDP.



"Zhoršenie deficitu je spôsobené navýšením vplyvu opatrení na riešenie pandémie, najmä rýchlejším čerpaním prostriedkov zo schém na podporu zamestnanosti," uviedla RRZ. Deficit na uvedenej úrovni môže Slovensko dosiahnuť za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.



Odhad deficitu kanceláriou RRZ je priaznivejší ako predpoklad Ministerstva financií (MF) SR. To v stredu (25. 8.) predložilo na rokovanie vlády odhad, ktorý hovorí o zápornom salde verejných financií vo výške 8,5 miliardy eur alebo 8,8 % HDP.



Rozdiel medzi augustovou prognózou RRZ a predpokladom MF je najmä v odlišnom pohľade na čerpanie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu, kde RRZ očakáva využitie iba časti prostriedkov v rozpočte. Ďalšiu úsporu odhaduje kancelária rady vo výdavkoch obcí a VÚC, kde doterajší vývoj indikuje pomalšie tempo čerpania.