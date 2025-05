RRZ zvýšila v máji odhad deficitu na tento rok na 5 % HDP

Bratislava 30. mája (TASR) - Deficit verejných financií v tomto roku dosiahne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,9 miliardy eur, pokiaľ vláda neprijme žiadne dodatočné opatrenia. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa tak dosahuje 0,3 % HDP, čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom májovom rozpočtovom semafore, ktorý aktualizuje každý mesiac.



Fiškálna rada oproti svojej aprílovej prognóze zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy o 0,1 % HDP alebo 145 miliónov eur. Spôsobili to najmä náklady na schválenú výstavbu novej nemocnice a vyššie úrokové náklady.



„Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb,“ priblížila rada.



Poukázala tiež na to, že v porovnaní s aktuálnym odhadom vlády, zverejneným v aprílovej Výročnej správe o pokroku, je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2025 vyšší o 0,1 % HDP. Dôvodom je najmä vyššie predpokladané čerpanie kapitálových výdavkov v štátnom rozpočte.



V rámci rozpočtového semaforu odhaduje rada aj plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v rámci schváleného rozpočtu. „Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 61,3 miliardy eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by bol prekročený o 0,2 miliardy eur. Očakávaná odchýlka predstavuje stredné riziko nesplnenia tohto cieľa,“ doplnila rada.