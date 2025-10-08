< sekcia Ekonomika
RRZ:Bez dodatočnej konsolidácie bude deficit i v 2027 vyšší ako 5% HDP
Hrubý dlh by mal podľa materiálu vzrásť na 62,8 % HDP a stúpať aj v ďalších rokoch.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Pokiaľ sa neuskutoční dodatočná konsolidácia, aj v roku 2027, po troch konsolidačných balíčkoch a pri historicky najvyšších príjmoch verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), by deficit verejných financií zostal na úrovni vyše 5 % HDP. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v úvodnom stanovisku k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý predkladá Ministerstvo financií (MF) SR na štvrtkové (9. 10.) rokovanie tripartity.
Poukázala na to, že v návrhu bol vládou stanovený nezmenený rozpočtový cieľ na nasledujúci rok vo výške 4,1 % HDP. Hrubý dlh by mal podľa materiálu vzrásť na 62,8 % HDP a stúpať aj v ďalších rokoch. Prijaté opatrenia, vrátane posledného konsolidačného balíčka, tak nevedú k stabilizácii dlhu do konca volebného obdobia.
„Dlh podľa predstaveného fiškálneho rámca bude naďalej rásť z úrovne 61,5 % HDP v roku 2025 na 65,7 % HDP na konci volebného obdobia. Z tohto vyplýva, že vláda týmto návrhom rozpočtu ani dodatočne neplní platnú sankciu dlhovej brzdy, ktorá predpokladá predloženie návrhu opatrení zabezpečujúcich zníženie dlhu,“ konštatovala RRZ.
Pre fiškálnu radu je kľúčová udržateľnosť konsolidácie, teda trvalé efekty prijatých opatrení. „Predpokladáme, že cieľ 4,1 % deficitu v roku 2026 bude zahŕňať aj opatrenia, ktoré zatiaľ nie sú detailne známe, napríklad využitie eurofondov na kompenzáciu energetických dotácií či iné dočasné úspory. RRZ bude preto v najbližších dňoch analyzovať predložený rozpočet, do akej miery ide o skutočnú, trvalú konsolidáciu,“ zhodnotila s tým, že na základe tejto analýzy poskytne detailnejšie stanovisko.
