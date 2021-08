Ekonomika zostala v druhom kvartáli 3 % pod úrovňou spred pandémie

Bratislava 2. augusta (TASR) – Slovenská ekonomika dosiahne v druhom štvrťroku medzikvartálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,9 %, čo znamená medziročný rast oproti slabému druhému štvrťroku 2020 o 10 %. Stále je však o 3 % pod úrovňou, na akej bola pred príchodom pandémie. Vyplýva to aktuálnej krátkodobej prognózy ekonomiky kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



„Postupné oživenie ekonomiky je v súlade s prognózami inštitúcií z júna 2021, situáciu môžu skomplikovať problémy s nedostatočnými výrobnými kapacitami po kríze a prípadná tretia vlna pandémie na Slovensku,“ uviedla kancelária RRZ. Štatistický úrad zverejní oficiálny rýchly odhad rastu HDP za druhý štvrťrok 17. augusta.



Zahraničný dopyt sa obnovuje slabším tempom z dôvodu nedostatku výrobných kapacít najmä v priemysle, avšak nedostatok vstupov do výroby pôsobí v niektorých sektoroch tlmiaco i na spotrebu domácností cez slabšie spotrebné dovozy. Spotreba domácností je tlmená i nárastom inflácie.



Primárnym zdrojom prepadu HDP na začiatku pandémie boli export a investície. Na rozdiel od exportu však obnova investícií a ich výhľad ostáva podľa RRZ naďalej negatívny, pričom v druhom a treťom štvrťroku ostáva blízko minuloročných úrovní. Horšia než pred pandémiou je v súčasnosti efektívnosť trhu práce. Nezamestnaných menej ako jeden rok ubúda len pomaly. Dôvodom sú následky pandémie a pomalší návrat zamestnaných do sektorov postihnutých lockdownmi.



Pod predkrízovou úrovňou ostávajú i vyplatené mzdy, a to podľa posledného údaju z vybraných odvetví o 1,5 %. Objemy miezd púšťané do ekonomiky môžu byť opätovne brzdené koncom roka nárastom zamestnancov v karanténne, prípadne z dôvodu pandemickej PN. Podľa kancelárie RRZ si zamestnanosť i mzdy udržia v strede roka rast, zamestnanosť prekoná minuloročnú úroveň pravdepodobne až v poslednom štvrťroku 2021.



Silnejšie oživenie ekonomiky očakáva RRZ v treťom štvrťroku. Posledný štvrťrok bude podľa analytikov mierne tlmený novou vlnou pandémie. Vzhľadom na relatívne nízku zaočkovanosť populácie na Slovensku je riziko vývoja ekonomiky koncom roka naklonené smerom nadol.