RRZ:Nezaznamenali sme požiadavku na zmenu metodiky výdavkových limitov

Bratislava 25. januára (TASR) - Metodika na výpočet výdavkových limitov verejnej správy je schválená a súhlasilo s ňou aj Ministerstvo financií (MF) SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) doteraz nezaznamenala žiadnu formálnu požiadavku na otvorenie a zmenu tejto metodiky. Na štvrtkovom výbore Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet to povedal predseda RRZ Ján Tóth.



Tóth tak reagoval na niektoré výhrady MF, podľa ktorých RRZ neuvažovala s rovnakými vplyvmi niektorých výdavkov na verejné financie. Rezort považuje limit verejných výdavkov predložený do Národnej rady za "nenáležitý a neporovnateľný vo vzťahu k schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2026". RRZ podľa stanoviska MF zaslaného výboru nevychádza z decembrových prognóz vývoja verejných financií, ale z novembrových. Rezort tiež upozornil, že RRZ neuvažuje s rovnakými jednorazovými vplyvmi na verejné financie ako ministerstvo napríklad pri dotáciách na energie. RRZ tiež podľa MF neberie do úvahy pozitívny vplyv dodatočne schválených úsporných opatrení.



Rozpočet je podľa šéfa rady treba porovnávať s aktualizovaným limitom, no ten RRZ nemôže spraviť bez požiadania vlády. Úvodný limit má schváliť Národná rada SR a aktualizovaný limit potom už prejde len hospodárskym a finančným výborom. Zároveň môže vláda požiadať o prepočítanie limitov kedykoľvek pri zmenách rozpočtu. "Pokiaľ by vláda chcela meniť rozpočet, znova môže požiadať o prepočítanie výdavkových limitov," dodal Tóth.