RRZ:Rast ekonomiky v 2. štvrťroku by mal byť oproti prognóze polovičný

Bratislava 18. apríla (TASR) - V druhom štvrťroku tohto roka slovenská ekonomika podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne rastie. Medzikvartálne tempo 0,5 % by bolo o niečo rýchlejšie ako v prvých troch mesiacoch roka (odhadovaných 0,2 %). Vo februárovej prognóze však ešte rada predpovedala nárast hospodárstva v tomto období o 1 %.



"Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu investícií, nižším rastom reálnych vládnych výdavkov a nižšou tvorbou zásob. Naopak, rýchlejšie by mal rásť náš export," priblížili analytici RRZ v aktuálnom nowcastingu. Ide o rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku, berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnanosti. Nie je plnohodnotnou prognózou.



Napriek tomu, že rast ekonomiky v druhom štvrťroku zatiaľ zaostáva za očakávaniami, tempo expanzie v predchádzajúcom období, najmä koncom roka 2022, ich podľa RRZ prekonalo. "Preto z celoročného hľadiska nateraz z nowcastingu nevyplýva dôvod na prehodnotenie rastu ekonomiky za rok 2023," zhodnotili analytici. Na celý rok odhadujú rast na úrovni 1,8 %.



Vplyvom vysokej inflácie naďalej trpia spotrebitelia a aj začiatkom tohto roka im podľa RRZ zrejme klesli reálne príjmy, preto je rast spotreby domácností v prvom polroku veľmi utlmený. Investície zatiaľ ťažia z rastu čerpania eurofondov, ale iné investičné výdavky najmä v oblasti stavebníctva smerujú k spomaleniu. Súvisí to s ťažšou dostupnosťou financovania bývania a výstavby a otáčaním vývoja na realitnom trhu.



"Vládne výdavky odhadujeme s nominálnym nárastom o 9 % medziročne, avšak kvôli vysokej inflácii ide v reálnom vyjadrení o pokles. Exportérom by sa malo dariť o niečo viac, nakoľko sa zmierňujú úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch a globálna inflácia klesá, z čoho plynie už menší pesimizmus na strane spotrebiteľov a firiem," priblížila rozpočtová rada.



Ekonomika EÚ sa v tomto roku podľa najnovšej predikcie Medzinárodného menového fondu (MMF) nachádza v pásme krehkého rastu. Rast ekonomík tlmí vysoká inflácia, stále prítomná neistota z dôvodu konfliktu na Ukrajine a sprísňovanie menovej politiky, ako aj úverových štandardov bánk.



"Pri pokračujúcom raste ekonomiky firmy cítia potrebu ďalej najímať pracovnú silu, pričom rast zamestnanosti by mal mierne prekonať naše očakávania," avizovali analytici RRZ. Vo februárovej prognóze odhadovali jej tohtoročný rast na úrovni 0,4 %.