RRZ:Veľkosť konsolidácie je primeraná,ak bude pokračovať i ďalšie roky

Bratislava 18. septembra (TASR) - Z predstavených konsolidačných opatrení je zrejmé, že vláda si uvedomuje naliehavosť potreby ozdravenia verejných financií. Očakávané zníženie deficitu na úroveň 4,5 až 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), čiže o viac ako 1 % HDP oproti vývoju bez prijatia opatrení, je primerané, pokiaľ sa takouto rýchlosťou bude pokračovať aj ďalej. V prvom hodnotení konsolidačného balíka to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Celková deklarovaná suma opatrení na úrovni až 2,7 miliardy eur vysoko prekračuje hodnotu, o ktorú sa predpokladá zníženie deficitu. Podľa Ministerstva financií (MF) SR balíček ozdravuje verejné financie len v objeme 1,7 miliardy eur medziročne, zvyšok sa použije na riziká, resp. iné priority," priblížila rada.



V porovnaní s opatreniami prijatými na rok 2024 je podľa RRZ aktuálny balíček na rok 2025 zložený predovšetkým z trvalých opatrení. V rovnakej sume 1,7 miliardy eur tak ozdravuje verejné financie aj v ďalších rokoch a zlepšuje dlhodobú udržateľnosť.



Podľa rady je dôležité, aby vláda poskytla informácie o využití zostávajúcej približne 1 miliardy eur. "Keďže konsolidácia bude musieť pokračovať aj v ďalších rokoch, bolo by vhodné využiť prijaté opatrenia v čo najväčšej miere na trvalé ozdravenie verejných financií. O to menej bolestivé budú musieť byť opatrenia prijímané v ďalších rokoch," zdôraznila RRZ.



Avizovala, že po zverejnení legislatívy k prezentovaným návrhom pripraví detailnejšie stanovisko s cieľom poskytnúť nezávislé informácie o dopadoch konsolidačného balíčka na verejné financie, podniky a domácnosti.



Fiškálna rada pripomenula, že najlepší prístup, ako dosahovať dlhodobú udržateľnosť a čo najviac sa vyhýbať bolestivými a nákladným konsolidáciám, je trvalá vysoká kultúra rozpočtovej zodpovednosti. Táto prax nie je v rozpore, ale naopak v súlade s rozvíjaním sociálneho systému, zdravotníctva, školstva či infraštruktúry. "Trvalá snaha o udržateľné verejné financie nejde na úkor krajiny a jej obyvateľov, naopak, je stabilizujúcim prvkom, ktorý uľahčuje prechádzanie krízami a napomáha konzistentnej tvorbe potrebných politík," doplnila RRZ.



Ako v utorok informoval premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robert Fico, koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % HDP. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.