Exportéri vítajú nové portfólio eurokomisára Maroša Šefčoviča

Bratislava 18. septembra (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) víta pridelenie portfólia obchodu a hospodárskej bezpečnosti slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi. Uviedol to predseda RSE Lukáš Parízek.



Zdôraznil, že Európska únia (EÚ) sa nachádza v komplikovanom globálnom prostredí, pričom stráca svoju ekonomickú konkurencieschopnosť, čo potvrdzuje aj najnovšia správa bývalého guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) a talianskeho expremiéra Maria Draghiho. Riešenie situácie si podľa predsedu RSE vyžaduje nielen implementáciu adekvátnych opatrení, ale aj rozvoj obchodných vzťahov s teritóriami mimo EÚ a prijatie krokov na bezpečnosť dodávok komodít a energetických surovín potrebných pre európsky priemysel.



"Naozaj nás teší takéto silné ekonomické, a dovolím si tvrdiť až proexportné portfólio, ktoré bude mať na starosti práve náš dlhoročný a skúsený eurokomisár Maroš Šefčovič. Slovensko je silne na export naviazaná ekonomika a naša medzinárodná konkurencieschopnosť posledné roky, žiaľ, výrazne klesá. Realizovať obchod v rámci EÚ nie je komplikované, avšak mimo európskych trhov sú určujúce pre medzinárodný obchod bilaterálne dohody s tretími krajinami a globálne obchodné rámce, ale aj napríklad sankcie. V týchto oblastiach sú niektoré kompetencie prenesené na EÚ, ako napríklad obchodné dohody o ochrane investícií," zdôraznil Parízek.



Poznamenal, že slovenskí exportéri čelili v ostatných rokoch najmä nepredvídaným zmenám a obmedzeniam, ktoré vplývali na medzinárodný obchod a boli následkom brexitu, pandémie COVID-19, energetickej krízy, vojny na Ukrajine a súvisiacim sankciám či problémom. Tie spôsobili drastické zmeny v medzinárodnej logistike, ako sú nestabilita a regionálne konflikty na Blízkom východe.



Parízek verí, že práve skúsenosť a profesionalita, ktorú môže do daného portfólia vniesť práve Šefčovič, zaručí potrebné výsledky pre európske hospodárstvo, čo zároveň podporí konkurencieschopnosť tak EÚ, ako aj Slovenska. V tom prípade sa globálna pozícia bude zlepšovať aj pre slovenských exportérov.



RSE je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti exportu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. RSE spravuje online databázu slovenských exportérov a prevádzkuje informačný portál www.export.sk. Združenie je zároveň členom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu.