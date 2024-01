Exportéri vyzvali na inkluzívnejšie obsadenie podnikateľskej delegácie

Bratislava 30. januára (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) vyzýva na inkluzívnejšie obsadzovanie podnikateľských delegácií. Uviedol to Lukáš Parízek, predseda rady, v súvislosti s aktuálnou obchodnou misiou slovenských podnikateľov v Kanade a USA.



RSE podľa neho pozitívne vníma zahraničné pracovné cesty vrcholových predstaviteľov štátu spojené s účasťou delegácie slovenských podnikateľov. Takéto aktivity totiž pomáhajú prepájať zahraničnú politiku s obchodnými záujmami Slovenska. Čo však exportéri vnímajú často negatívne, je výberový proces pri obsadzovaní týchto podnikateľských delegácií.



"V súčasnosti sa nachádza napríklad slovenská podnikateľská delegácia na oficiálnej návšteve v Kanade, avšak iba za prítomnosti približne 25 firiem, pričom niektoré prihlásené spoločnosti sa nám sťažujú, že neboli schválené, bez udania adekvátneho dôvodu," uviedol Parízek.



"Ak je dôvod kapacitný, tak je načase obstarať väčšie lietadlo, aj keď pri počte 70 miest na sedenie si viem predstaviť aj väčšie zastúpenie slovenských firiem. České vládne delegácie mávajú bežne 60 a viacčlenné podnikateľské obsadenie. Napríklad minister dopravy ČR Martin Kupka bol pred pár dňami na návšteve USA s delegáciou 65 podnikateľov," dodal Parízek.



RSE odporúča podnikateľskej verejnosti zaregistrovať sa do verejnej online databázy www.exporter.sk, ktorá by mala napomôcť efektívnejšej komunikácii medzi štátom a podnikateľskou verejnosťou, transparentnejšiemu obsadzovaniu podnikateľských delegácií, ale aj lepšej informovanosti exportérov o obchodných príležitostiach v zahraničí.



RSE je podnikateľské združenie založené v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať záujmy súkromného sektora v oblasti exportu. V súčasnosti združuje RSE vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov.