< sekcia Ekonomika
RSE predstavila novú komunikačnú značku Trade Great
Počas zasadnutia bola predstavená aj jednotná komunikačná značka Trade Great, ktorá zastrešuje všetky projekty a činnosti rady.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ale aj aktuálnych výziev v medzinárodnom obchode spolu s identifikáciou ďalšej činnosti do budúcnosti boli témy slávnostného valného zhromaždenia Rady slovenských exportérov (RSE) pri príležitosti piateho výročia jej založenia.
Počas zasadnutia bola predstavená aj jednotná komunikačná značka Trade Great, ktorá zastrešuje všetky projekty a činnosti rady. Zároveň na ňom ocenili dlhoročných podporovateľov exportérov, medzi ktorých patrí bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov, aktuálny štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec či generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
„Sme mimoriadne hrdí na to, čo sa nám za uplynulých päť rokov podarilo. Mnohé naše projekty a aktivity dnes zjednocujeme pod novú značku Trade Great - ide o spoločný komunikačný slogan, ktorý nás bude sprevádzať v ďalšom rozvoji,“ zhodnotil zakladateľ RSE Lukáš Parízek.
Avizoval, že rada sa bude aj naďalej zameriavať na podporu slovenských firiem v zahraničí, v nasledujúcom období však chce posilniť aj svoje aktivity v domácom prostredí. Na tento účel bol založený aj analytický inštitút EXPORT ANALYTICA. Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o rozšírení predsedníctva, jeho novým členom sa stal Peter Blaškovitš.
Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie, ktoré presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. RSE spravuje online Databázu slovenských exportérov, prevádzkuje informačný portál www.export.sk a expertnú platformu EXPORT ANALYTICA. Združenie je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR.
Počas zasadnutia bola predstavená aj jednotná komunikačná značka Trade Great, ktorá zastrešuje všetky projekty a činnosti rady. Zároveň na ňom ocenili dlhoročných podporovateľov exportérov, medzi ktorých patrí bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov, aktuálny štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec či generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
„Sme mimoriadne hrdí na to, čo sa nám za uplynulých päť rokov podarilo. Mnohé naše projekty a aktivity dnes zjednocujeme pod novú značku Trade Great - ide o spoločný komunikačný slogan, ktorý nás bude sprevádzať v ďalšom rozvoji,“ zhodnotil zakladateľ RSE Lukáš Parízek.
Avizoval, že rada sa bude aj naďalej zameriavať na podporu slovenských firiem v zahraničí, v nasledujúcom období však chce posilniť aj svoje aktivity v domácom prostredí. Na tento účel bol založený aj analytický inštitút EXPORT ANALYTICA. Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o rozšírení predsedníctva, jeho novým členom sa stal Peter Blaškovitš.
Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie, ktoré presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. RSE spravuje online Databázu slovenských exportérov, prevádzkuje informačný portál www.export.sk a expertnú platformu EXPORT ANALYTICA. Združenie je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR.