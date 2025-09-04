< sekcia Ekonomika
RSE: Spolupráca v strednej Európy je kľúčom k hospodárskej stabilite
Rada slovenských exportérov (RSE) sa aktívne zúčastnila na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) sa aktívne zúčastnila na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz. Počas troch dní podujatia zaznelo jednoznačné posolstvo, a to, že spolupráca v regióne je kľúčom k hospodárskej stabilite a rastu. Diskusie potvrdili význam prepojenia energetiky, obchodu a inovácií pre budúcnosť krajín strednej Európy, informovala o tom vo štvrtok RSE.
Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili na troch panelových diskusiách, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky v kontexte ekonomickej spolupráce, výzvy v oblasti energetiky, ako aj európskych regulácií v oblasti podnikateľského prostredia. „Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Len spoločným postupom vieme obhajovať naše záujmy v rámci Európy a sveta,“ uviedol predseda RSE Lukáš Parízek.
Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie, ktoré presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.
Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili na troch panelových diskusiách, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky v kontexte ekonomickej spolupráce, výzvy v oblasti energetiky, ako aj európskych regulácií v oblasti podnikateľského prostredia. „Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Len spoločným postupom vieme obhajovať naše záujmy v rámci Európy a sveta,“ uviedol predseda RSE Lukáš Parízek.
Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie, ktoré presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.