Podujatie Visegrad 4 Business malo vysokú účasť vládnych zástupcov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Aktuálny ročník konferencie Visegrad 4 Business zaznamenal vysokú účasť vládnych predstaviteľov, čím sa podarilo dosiahnuť efektívne prepojenie politiky a ekonomiky. Na konferencii sa okrem iného zúčastnili aj slovenský minister zahraničných vecí a európsky záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) a maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó, informovala v piatok Rada slovenských exportérov (RSE).



"Dôležitým aspektom tohto podujatia je to, že sú to práve predstavitelia súkromného sektora, ktorí nastoľujú témy a hľadajú riešenia v diskusii s predstaviteľmi štátu. Toto prepojenie je nevyhnutné, a preto považujem tretí ročník konferencie Visegrad 4 Business za prelomový a úspešný," uviedol zakladateľ konferencie a predseda RSE Lukáš Parízek.



Jedným z hlavných cieľov konferencie je podľa neho poukázať na to, že krajiny V4 by sa mali zameriavať najmä na ekonomické témy a hľadať spoločné riešenia výziev, pred ktorými stoja ich podnikatelia. Podujatie by malo byť taktiež zamerané na zvyšovanie atraktivity jednotlivých ekonomík krajín V4 a budovanie pozitívneho globálneho obrazu tohto regiónu.



Témami tohtoročnej konferencie boli umelá inteligencia, vesmírny priemysel, zelená ekonomika a taktiež otázka postavenia žien vo vedúcich pozíciách v priemysle. Konferenciu zavŕšila odborná debata o štátnej podpore exportu a medzinárodného obchodu, doplnili predstavitelia RSE. Na podujatí sa mali zúčastniť zástupcovia firiem, predstavitelia štátu a verejných inštitúcii podporujúcich export, ako aj predstavitelia diplomatických misií z tretích krajín.



Konferenciu Visegrad 4 Business organizujú spoločne od roku 2022 štyri podnikateľské organizácie z regiónu V4, a to RSE, česká Asociácia exportérov, klub maďarských podnikateľov MAPI Klub a poľské Ekonomické fórum. Podujatie podporuje Medzinárodný vyšehradský fond, jednotlivé vlády krajín V4 a súkromní sponzori.