R.Sobota plánuje postaviť betonárku, recyklovať bude aj stavebný odpad

Rimavská Sobota 23. apríla (TASR) – Spoločnosť BANET plánuje v Rimavskej Sobote vybudovať betonárku, v rámci činnosti sa chce zamerať aj na recykláciu stavebného odpadu. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



„Plánovaným zámerom navrhovateľa činnosti je výroba betónov v množstve približne 47.500 ton za rok, z čoho 10.000 ton betónu bude použitých na výrobu prefabrikátov v stavebnom dvore a 37.500 ton betónov bude rozvozených autodomiešavačmi zákazníkom,“ uvádza investor. Zámerom spoločnosti je i drvenie betónových odpadov, a to v plánovanej kapacite 14.000 ton stavebného odpadu ročne.



Navrhovaná činnosť je plánovaná v severozápadnej časti mesta Rimavská Sobota vyhradenej pre priemysel na nevyužívaných pozemkoch v blízkosti štátnej cesty I/50. Celkové náklady na realizáciu predstavujú podľa zámeru približne 450.000 eur bez DPH. Investor počíta s vytvorením šiestich stálych a sezónnych pracovných miest, ďalšie pracovné pozície zabezpečí obsluha motorových vozidiel.



„Hlavnou činnosťou v priestore stavebného dvora bude výroba betónových zmesí v automatizovanej betonárke FIVETECH 1000 S. Betonáreň je určená na prevádzku v miernych klimatických podmienkach do maximálne 0 stupňov Celzia, teda mimo prevádzku v zimných mesiacoch,“ vysvetľuje investor. Výstavba betonárne by v prípade získania potrebných povolení trvala tri mesiace.