Sulík: Deliť peniaze z plánu obnovy podľa výsledku volieb je hlúposť

Bratislava 18. februára (TASR) – Deliť peniaze z plánu obnovy a odolnosti podľa výsledkov vo voľbách je podľa vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) evidentná hlúposť. Vyjadril sa tak vo štvrtok pred rokovaním vlády.



Na otázku, prečo sa má prerábať národný plán obnovy a odolnosti, Sulík odpovedal, že preto, lebo si premiér Igor Matovič (OĽANO) "vsadil do hlavy", že sa peniaze musia deliť podľa výsledkov vo voľbách. "Je to evidentná hlúposť, ale na druhej strane okej, tak má väčšinu vo vláde. My sme neprišli do vlády sa hrabať za peniazmi alebo ich rozdeľovať. My sme prišli meniť pravidlá," zhrnul Sulík svoj postoj.



Napriek tomu, že SaS má na vec iný názor, Sulík sa pre to "nepoloží na koľajnice". "Toto rozdeľovanie peňazí je súčasťou vládnutia, ale nie je to pre nás najvyššou prioritou," okomentoval minister.



Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že na plán obnovy sa pozerá ako na peniaze, ktoré nepatria jednej strane, ale ako na peniaze, ktoré majú slúžiť na rozvoj krajiny. Viac však rozdeľovanie peňazí podľa volebných výsledkov komentovať nechcela. "Stále nie je na stole konečná verzia. Keď bude, môžete sa ma na to spýtať," uzavrela Remišová.