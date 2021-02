R.Sulík: Na ekaranténe pracujeme, v pondelok informujeme koaličnú radu

Bratislava 18. februára (TASR) - Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na ekaranténe pracuje. V pondelok (22. 2.) chce prvé informácie priniesť na koaličnú radu a ak bude rozhodnutie rady pozitívne, v stredu (24. 2.) chce Sulík predložiť na vláde prvé uznesenie.



"Pracujeme na tom, v pondelok budem informovať koaličnú radu o takých tých prvých základných informáciách. Ak v tom budeme pokračovať, tak v stredu na vládu by som priniesol uznesenie, ktorým vlastne už potom spustíme tú realizáciu toho (ekarantény, pozn. TASR)," avizoval Sulík s tým, že momentálne sa rezort hospodárstva snaží zistiť realizovateľnosť ekarantény.



"Myslím si, že to pokračuje dobre, mali sme už niekoľko sedení. V pondelok budem mať informácie pre koaličnú radu a ak tam padne rozhodnutie, že áno, tak v stredu na vláde bude prvé uznesenie," dodal Sulík.



Pointou ekarantény je podľa Sulíka to, aby sa tam zapojili všetci, alebo podľa možnosti takmer všetci, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19. Na otázku o konkrétnej forme Sulík odpovedal, že podporuje každú funkčnú aplikáciu. "My práve že tieto IT metódy vôbec nevyužívame a snažíme sa to potom kompenzovať nadmerným testovaním," skritizoval Sulík s tým, že aplikácia musí byť však funkčná. Ako dodal, pri schválení aplikácie vládou určite nebude chýbať hlas žiadneho ministra za koaličnú stranu SaS.