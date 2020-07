Sulík: V Kia sa potvrdzuje Slovenská kvalifikovaná pracovná sila

Teplička nad Váhom 7. júla (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia má vysokú mieru automatizácie a robotizácie, ktoré sú do budúcnosti zárukou konkurencieschopnosti. Po návšteve automobilky v Tepličke nad Váhom to povedal podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Richard Sulík.







„Takto vyzerá hi-tech výroba. V závode, ako je Kia, sa ukazuje, že Slovensko má veľmi kvalifikovanú pracovnú silu. Chcem oceniť ľudí, ktorí tu pracujú. Zabezpečiť, aby boli zohrané stovky pracovníkov a desiatky robotov, aby všetko plynulo a dokázali v minútovom takte vyrobiť jedno auto, to vôbec nie je maličkosť. Keď si pozriete aj iné automobilky na Slovensku, tak tu naozaj hráme prím," uviedol minister hospodárstva.



Slovensko je podľa neho najväčším výrobcom automobilov na obyvateľa a veľkú budúcnosť v automobilovom priemysle môžu mať vodíkové technológie.







„Na konferenciu Vodíková budúcnosť Slovenska som pozval ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať. Aby sme sa spoločne poradili, ako postupovať, ako môže ministerstvo hospodárstva podporiť vodíkové technológie. S Technickou univerzitou v Košiciach máme v pláne zriadiť centrum vodíkového výskumu, ale chystám sa navštíviť aj Žilinskú univerzitu," doplnil Sulík.



Pripomenul, že Kia a Hyundai sú výrobcami vodíkových áut. „Dúfam, že jedného dňa by sa aj v tomto závode, keďže je to jediný závod Kia v Európe, mohlo aspoň v malých sériách vyrábať vodíkové auto. Nový šéf Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry dostal pri nástupe priame zadanie čím skôr postaviť na Slovensku štyri až osem čerpacích staníc na vodík. Je to vec, ktorej sa budeme venovať ešte túto jeseň. Dúfam, že to je otázka mesiacov a Slovensko bude mať niekoľko vodíkových čerpacích staníc," skonštatoval minister hospodárstva.



Výkonný riaditeľ Hyundai Motor Group Brussels Office Jan Burdinski poukázal na skutočnosť, že v Nemecku je 85 čerpacích staníc na vodík.



„Verím, že vláda dokáže pomôcť rozvoju infraštruktúry v tejto oblasti. Pretože len takýmto spôsobom dokážeme nabudiť dopyt a predávať autá s vodíkovou technológiou. Veríme, že vláda aj minister hospodárstva nemyslia na to, čo bolo včera alebo čo je dnes, ale myslia naozaj dopredu. Inovatívny potenciál vlády by sme veľmi radi využili, aby sme dokázali našu technológiu ponúknuť čo najširšiemu množstvu zákazníkov," dodal Burdinski.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti zamestnáva Kia viac ako 3600 ľudí. Vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 3,6 milióna vozidiel a 5,3 milióna motorov.