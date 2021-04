VIDEO: R.Sulík: Väčšina podaní v stavebných konaniach je od M. Slávika

Bratislava 19. apríla (TASR) – Stavebné konania na Slovensku trvajú dlhšie ako u krajín Vyšehradskej štvorky a jednou z príčin sú aj neodôvodnené podania petržalského Združenia domových samospráv na čele s jeho predsedom Marcelom Slávikom. Táto nezisková organizácia vlani namietala investície súkromných firiem, ale aj samospráv spolu vo viac ako 1000 prípadoch, čo je 80 % všetkých podaní na Slovensku. V pondelok to uviedol na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Dokopy je to 1050 rozhodnutí, ktoré boli urobené len kvôli pánovi Slávikovi, a možno nejakých 250 rozhodnutí je na všetkých ostatných občanov," povedal Sulík. Minister to označil za zneužívanie nástroja, ktorý bol vytvorený na ochranu občanov a ich životného prostredia. "Aj my, či už ministerstvo hospodárstva alebo strana SaS, chceme, aby sme žili v kvalitnom životnom prostredí. Záleží nám na tom, ale toto je obyčajné zneužívanie dobre mieneného nástroja," dodal Sulík.







Minister chce na obmedzenie možnosti neodôvodnene vstupovať do stavebných konaní v spolupráci s vicepremiérom pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina) zmeniť stavebný zákon. Na Slávika podal Sulík už v januári trestné oznámenie, ktoré prednedávnom rozšíril o nové zadokumentované prípady. Tiež dal podnet na finančnú správu, ktorá by mala preveriť príjmy Združenia domových samospráv.



Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko je presvedčený, že číslo podaní, o ktorom hovoril Sulík, nie je konečné a v mnohých prípadoch sa navyše developeri pre úsporu času so Slávikom pravdepodobne dohodli. "Myslím si, že na Slovensku nie je taký primátor, ktorý neprišiel do kontaktu s menom Slávik a Združením domových samospráv," povedal Nosko. Pre podania a predlžovanie času na vydanie konečného rozhodnutia môžu podľa Noska obce a mestá prísť aj o fondy EÚ.



Marcel Slávik podľa primátora Banskej Bystrice vyzýva investorov alebo samosprávy na spoluprácu, kde ponúka svojich odborníkov, ktorí by mali za úhradu školiť pracovníkov napríklad stavebných úradov, územnoplánovacích úradov či životného prostredia.