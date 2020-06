R. Sulík: Pri stravných lístkoch dostanú zamestnanci na výber

Bratislava 17. júna (TASR) – Zamestnanci by mali v prípade stravných lístkov dostať na výber. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), podľa ktorého sa na tom dohodla koalícia.







"Momentálna dohoda je taká, že zamestnanec dostane na výber," priblížil Sulík. Návrh by mal byť podľa neho v tomto duchu aj predložený na vládu. "Samozrejme, ja neviem dnes povedať, aké zmeny ešte budú v parlamente cez poslanecké pozmeňovacie návrhy," dodal.



Poskytovanie stravného zamestnancom bolo témou rokovaní koaličných strán. K zmene sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vo svojom programe uvádza, že zamestnancom chce umožniť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.



Názory na túto problematiku sú však rôzne. Zväz obchodu (ZO) SR tvrdí, že gastrolístky ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov aj prevádzky verejného stravovania. Sú však aj názory, že zavedenie stravného v hotovosti by mohlo viesť k zhoršeniu stravovacích návykov ľudí.