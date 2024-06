R.Takáč: Pracujeme na pomoci potravinárom, tento rok to ale nebude

Bratislava 1. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pracuje na pomoci pre slovenských potravinárov, ktorým nebude v druhom polroku 2024 predĺžená odvodová úľava. Schéma pomoci však tento rok nebude. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy, v diskusii s opozičným poslancom Národnej rady (NR) SR Mariánom Viskupičom (SaS).



"Pracujeme na MPRV na schéme štátnej pomoci pre potravinárov. Následne ju musí schváliť Protimonopolný úrad SR a Európska komisia. Tento rok to však nebude," spresnil Takáč. Pomoc by podľa neho mala fungovať od budúceho roka, ak sa vláde podarí schváliť navrhované schémy a ak sa nájdu finančné prostriedky v štátnom rozpočte.



Agrominister avizoval, že MPRV bude v novom programovom období vypisovať eurofondové výzvy, a to aj pre potravinárov. "Potravinári boli do veľkej miery vylúčení z hľadiska výziev z tzv. druhého piliera (projektové podpory) zo starého programového obdobia. To končí budúci rok. Tam je veľký balík peňazí, ktorý sa tri roky nečerpal," podčiarkol Takáč.



Potravinárom podľa Viskupiča treba pomáhať nie odvodovými úľavami, ale systémovým znižovaním daňovo-odvodového zaťaženia. "Nie je riešenie niekomu odvody odpustiť. Vidíme, že EÚ nedovolila, aby mali potravinári aj o ďalší polrok predĺžené odvodové prázdniny," upozornil Viskupič.



Pomoc má byť podľa poslanca NR SR iná. "Vláda by mala zlepšovať podmienky podnikania a zlepšovať konkurencieschopnosť firiem. Toto je to, čo slovenskí poľnohospodári potrebujú," poznamenal Viskupič.



Spotrebná daň zo sladených nápojov podľa Viskupičových slov síce prinesie v čase konsolidácie do štátneho rozpočtu peniaze, ale zaplatia ju ľudia. "Táto daň má tzv. regresný charakter, teda najviac ovplyvní tých najchudobnejších. Toto je teda konsolidácia, ktorú idú zaplatiť ľudia," zdôraznil poslanec NR SR.



Viskupič sa obáva, že ceny potravín sa zvýšia nielen o spomínanú daň, ale aj o zvýšenú daň z pridanej hodnoty (DPH), ako aj o možné zavedenie odvodu pre obchodné reťazce.



MPRV podľa Takáča pristúpilo k dani zo sladených nápojov "veľmi korektne". "Aj na základe našej pripomienky a intervencie ministerstvo financií vylúčilo z návrhu zákona o tejto dani napríklad sladené mliečne nápoje," dodal agrominister.