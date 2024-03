Takáč: Z Programu rozvoja vidieka musíme vyčerpať takmer miliardu eur

Bratislava 8. marca (TASR) - Slovensko musí do konca budúceho roka dočerpať peniaze na podporu poľnohospodárov zo starého Programu rozvoja vidieka (PRV) v objeme ešte takmer 1 miliardy eur. Poukázal na to v piatok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že pomalé čerpanie je dedičstvom vlád za predchádzajúceho 3,5 roka. Aby sa to podarilo, Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) musí zlepšiť procesy a pracovať rýchlejšie, ako kedykoľvek v minulosti.



"Už máme nové programovacie obdobie, kde by sme sa mali venovať vypisovaniu nových výziev. Ale bohužiaľ, my musíme spraviť všetko pre to, aby sme dokázali vyčerpať finančné prostriedky, ktoré nám predchodcovia ich amaterizmom a neschopnosťou zanechali," vyhlásil Takáč. Slovensko je podľa neho v čerpaní peňazí z PRV na úrovni 62,77 % druhé najhoršie v Európskej únii (EÚ).



Minister upozornil, že kým za minulých vlád pod vedením Smeru-SD dokázala PPA zabezpečiť každý rok čerpanie v tejto oblasti za viac ako 200 miliónov eur, počas vlády bývalého OĽANO to kleslo na polovicu. Aj keby sa tempo agentúry vrátilo k pôvodným úrovniam z minulosti, nestihla by do konca budúceho roka vybaviť všetky zostávajúce peniaze pre poľnohospodárov a časť z nich by mohla prepadnúť.







"Samozrejme, my máme na to nachystané množstvo opatrení, krokov, zjednodušení procesov, odbúranie byrokracie, aj z hľadiska externej pomoci na to, aby sme tieto finančné prostriedky dokázali vyčerpať," zdôraznil Takáč. V tejto súvislosti vyzval aj poľnohospodárov, ktorí už majú zazmluvnené projekty, aby nečakali príliš dlho s podávaním žiadosti o ich preplatenie a snažili sa to vybaviť čo najrýchlejšie.



Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko v tejto súvislosti informoval, že agentúra od jeho príchodu nastavuje úplne nový systém administrácie Programu rozvoja vidieka. V prvom rade je podľa neho nevyhnutné znižovať byrokraciu. "Nie je možné, aby PPA pol roka vyhodnocovala verejné obstarávanie, aby žiadosti o platbu nemali nejaký harmonogram. Veľmi intenzívne začíname komunikovať so žiadateľmi a s prijímateľmi o tom, akým spôsobom budú postupovať ich projekty," priblížil.



Európska komisia (EK) podľa neho dovolí Slovensku robiť zmeny v systéme implementácie. Všetko, čo PPA nepotrebuje plniť smerom k EK, preto z procesu odstráni a v spolupráci s ministerstvom celú implementáciu zrýchli, avizoval Čepko. "Čo sa týka personálnych kapacít na PPA, je potrebné povedať, že agentúra nebola pripravená na takýto nával a zvýšenie administrácie. V spolupráci s pánom ministrom pristupujeme k zväčšeniu kapacít z externého prostredia," doplnil s tým, že po personálnej analýze plánujú získať desiatky dodatočných externých pracovníkov.