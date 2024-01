R.Takáč:Čakal som, že na agrorezorte bude situácia po predchodcoch zlá

Bratislava 3. januára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) čakal pred svojím nástupom do funkcie, že situácia na agrorezorte bude po jeho predchodcoch z pohľadu problémov a neriešených vecí zlá. Takáč to uviedol v rozhovore pre TASR.



"Našiel som totálne rozbitý Slovenský pozemkový fond. Prevzal som celé ministerstvo v nie ideálnom stave, ale snažím sa to celé nastaviť, vytvoriť dobrý pracovný a odborne zdatný tím, ktorý si stanovil viacero cieľov, ktoré chce dosahovať," priblížil Takáč.



Upozornil, že na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) nie je dokončená digitalizácia. "Sme prvým rokom v novom programovacom období a ja by som chcel začať riešiť nové veci. Musím však riešiť to, že PPA má nevyhodnotené projekty za 400 miliónov eur. Tie musíme vyhodnotiť tak, že posledné žiadosti o posledné platby budú v máji 2025, čiže o rok a pol," spresnil.



Nedoriešeným podľa neho zostal tzv. rizikový fond, či pozemkové úpravy. "O pozemkových úpravách sa tu tri a pol roka alebo štyri roky rozprávalo a nič sa s nimi nejakým spôsobom nespravilo," poznamenal.



Aj o sebestačnosti predchádzajúci agroministri podľa Takáča len hovorili, zmena k lepšiemu však nenastala. "Každý predchádzajúci minister bez rozdielu, z akej strany bol, za tých 30 rokov len hovoril o potravinovej sebestačnosti, ako ju chce zvyšovať. Stále sme však na tej istej úrovni, okolo 40 %," doplnil.



Takáč podľa svojich slov dúfa, že vláda bude robiť všetko pre to, aby sa podporilo zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. "Uvedomujem si, že sú to kroky, ktoré sa nedajú spraviť z mesiaca na mesiac, ani z roka na rok. Máme však krátkodobé, strednodobé i dlhodobé ciele. Vieme, čo chceme robiť a niektoré veci aj chystáme," dodal Takáč.