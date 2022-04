R.Takáč:V Nitre sme sa od premiéra a agroministra nič nové nedozvedeli

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pekári sa v stredu v zásade od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ani agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) nič nové nedozvedeli. Akurát ocenili, že si ich prišli vypočuť. Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer-SD Richard Takáč, v reakcii na tlačovú besedu predsedu vlády a ministra pôdohospodárstva po stretnutí so zástupcami spoločnosti Penam Slovakia, a. s.



"V tejto dobe však už obaja mohli reálne pekárom a iným výrobcom potravín pomôcť. Stačilo, aby sa nechali inšpirovať našou 'kuchárskou knihou', v ktorej sme vláde ponúkli jedenástku okamžitých opatrení," zdôraznil Takáč.



Heger s Vlčanom sa podľa Takáča postavili vedľa pekárov a bez hanby hovorili o akejsi pomoci slovenským potravinárom, poľnohospodárom a dokonca aj zákazníkom. Potvrdili podľa opozičného politika jediné – neschopnosť ministra Vlčana viesť agrorezort, ktorý nedokázal premiérovi ani len vysvetliť, že doterajšie opatrenia sú iba kozmetické, priam marketingové kroky.



Heger si podľa Takáča doteraz myslí, že agrominister dohodol stabilnú cenu 13 potravín. Vlčan mu buď nevysvetlil alebo zatajil, že zastabilizoval len marže obchodníkov, určite nie ceny.



Takáč dodal, že obaja sa na tlačovej besede oháňali otvorenými výzvami, z ktorých poľnohospodári a potravinári môžu čerpať eurofondy. Kým sa však do výzvy zapoja a projekt prefinancujú, môžu podľa Takáča prejsť aj tri roky. Táto vládna "pomoc" podľa podpredsedu Smeru-SD súčasnú krízu naozaj nevyrieši. Ide o dlhodobé opatrenie, výrobcovia potravín však nutne potrebujú rýchle a účinné riešenia.



Premiér Heger počas stretnutia s vedením spoločnosti Penam Slovakia v Nitre, za účasti agroministra Vlčana okrem iného povedal, že obyvatelia Slovenska sa nemusia obávať nedostatku potravín ani nedostatku surovín na výrobu potravinárskych produktov.