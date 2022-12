Marták: Domáci internet sa dá výhodne preniesť k inému poskytovateľovi

Bratislava 28. decembra (TASR) - Počet zmien poskytovateľa internetu je na Slovensku výrazne nižší než prenesení telefónnych paušálov k inému operátorovi. No domáci internet je možné preniesť rovnako ako telefónne číslo. Upozornil na to v stredu predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ivan Marták v stredajšom rozhovore na sociálnych sieťach Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Ak sa niekto rozhodne vymeniť poskytovateľa internetu, stačí mu osloviť nového a ten zabezpečí, že sa už nemusí kontaktovať s tým, od ktorého odchádza. "Prechod služieb bude plynulý k dohodnutému dňu, takže nebudete ani chvíľu bez internetu a ani nebudete platiť duplicitne. Zároveň očakávame, že ten podnik, ktorý opúšťate, sa vám bude snažiť ponúknuť lepšie podmienky, aby si vás udržal," vysvetlil Marták.



Zákazníci môžu z prenosu domáceho internetu k inému poskytovateľovi podľa slov predsedu úradu výrazne získať. Regulačný úrad uviedol, že cenník služieb všetkých štyroch operátorov porovnáva každý štvrťrok.



V blízkej budúcnosti však klienti zrejme neušetria na paušáloch. V budúcom roku sa pre rastúcu cenu elektriny očakáva, že volania či internet v mobile zdražejú, doplnil RÚ. "Budeme sa snažiť, aby to bolo čo najmenej, aby sme sa postupne vrátili k tomu, čo zažívame od roku 2009, teda, že tie ceny sa znižujú, čo dovolila stabilná cena energie aj nízka miera inflácie," uzavrel Marták.