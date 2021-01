Mobilní operátori už majú pridelené frekvencie pre 5G siete

Vysielače pre piatu generáciu bezdrôtových systémov (5G) testujú na dome v nemeckom meste Hamburg 7. februára 2019, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 14. januára (TASR) - Mobilní operátori už majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G siete, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) im frekvencie pridelil koncom roka 2020. Informoval o tom vo štvrtok hovorca regulátora Roman Vavro.Ako spresnil regulátor, držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z pásma 700 Mhz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.vysvetlil Vavro.Operátori sú tiež povinní zabezpečiť pokrytie 5G sieťou všetkých prevádzkových úsekov diaľnic D1 - D4 a rýchlostných ciest R1 - R9 nachádzajúcich sa na Slovensku. Pokryť tiež musia všetky prevádzkové úseky paneurópskych železničných koridorov IV – VI a vnútrozemskú vodnú cestu medzinárodného významu - koridor VII, teda magistrálnu vnútrozemskú vodnú cesty Dunaj, avšak okrem časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu. Musia tak spraviť do konca roku 2025.podotkol Vavro.Medzi povinnosti operátorov, ktorí dostali pridelené frekvencie na 5G sieť, patrí tiež pokrytie minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej republiky sieťou 5G, takisto do 31. decembra 2025. Do konca roku 2027 by prístup k 5G sieťam malo mať aj minimálne 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest a 70 % obyvateľstva Slovenska vo všeobecnosti.Ako špecifikoval Vavro, prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 megahertzov (MHz) pre 5G, 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 milióna eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.Z pásma 700 Mhz v prípade operátorov O2 Slovakia a Orange Slovensko bola takto z peňažnej zábezpeky započítaná suma 16 miliónov eur a v prípade Slovak Telekom išlo o 24,42 milióna eur.priblížil Vavro.