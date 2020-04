Štátne nájomné byty môžu znížiť ceny komerčných nájmov

Bratislava 25. apríla (TASR) – Vytvorenie štátnych nájomných bytov z neefektívne využívaných štátnych nehnuteľností je dobrá myšlienka a zrejme bude mať aj širokú podporu. Myslí si to predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros. Ako pre TASR uviedol, dôležité bude nájsť vhodné nehnuteľnosti a spárovať ich s dopytom po bývaní v daných regiónoch. Ak vznikne vďaka tomuto projektu väčší počet štátnych nájomných bytov, môže to podľa neho viesť aj k zníženiu cien komerčných nájmov v danej lokalite, najskôr však ku koncu volebného obdobia súčasnej vládnej garnitúry.



Únia víta záujem vlády o zrovnoprávnenie práv prenajímateľov a nájomcov. Súčasná legislatíva je totiž podľa tajomníka RÚ SR Mojmíra Plavca naklonená v prospech nájomcov. Zmenu legislatívy o nájomných vzťahoch môže urýchliť aj zámer budovať štátne nájomné byty. „Ak by bola zachovaná súčasná právna úprava, nepochybne by bolo množstvo štátnych nájomných bytov obývaných neplatičmi, ktorých by vlastník bytu – štát mohol vysťahovať len po dlhoročných súdnych sporoch tak, ako to dnes vidíme v prípade nájmov bytov v súkromnom vlastníctve,“ vysvetlil Plavec.



Ako ďalej uviedol, únia sa teší aj z ambície vlády o rekodifikáciu stavebného zákona, ten je totiž právnym predpisom z roku 1976. „Pokusov o rekodifikáciu stavebného práva tu v posledných rokoch bolo niekoľko, všetky, žiaľ, nakoniec stroskotali. Základom rekodifikácie stavebného práva by malo byť najmä zrýchlenie stavebného konania, zníženie byrokracie a vyriešenie problematiky tzv. čiernych stavieb,“ vysvetlil Plavec s tým, že vláda sa bude musieť pripraviť na silnú nevôľu obcí a miest, ktoré majú strach, že prídu o svoje kompetencie.



Na margo digitalizácie stavebníctva únia uviedla, že je to skôr formálno-technická nadstavba dobrého stavebného zákona. Navrhovaný termín digitalizácie (november 2021) považuje Plavec za nereálny, vzhľadom na potrebu uskutočnenia verejného obstarávania, vývoj a implementáciu nových technológií, zaškolenie pracovníkov stavebných úradov.



V programovom vyhlásení vlády únii chýba záujem riešiť stav realitného trhu a úrovne realitných služieb. „Akoby sa pozabudlo, že aj realitní sprostredkovatelia významne tvarujú a prispievajú k uspokojovaniu požiadaviek ľudí na bývanie,“ dodal Plavec s tým, že komplexné riešenie na reformu realitného trhu môže Slovensko nájsť v susednej Českej republike, kde reformu prijali minulý rok. „Stačí sa inšpirovať hotovým dielom,“ uzavrel Plavec.