Analytik: Záujem o rekreačné nehnuteľnosti bude pokračovať tento rok

Bratislava 1. januára (TASR) – Hoci v súčasnosti je veľa rekreačných nehnuteľností už "zazimovaných", všetko nasvedčuje tomu, že zvýšený záujem o ich nákup bude pokračovať aj tento rok. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Od vzniku pandémie podľa únie zažívajú chaty či chalupy renesanciu, ich ceny vzrástli o desiatky percent.



"Ukazuje sa tiež, že rekreačné nehnuteľnosti sú spolu s bytmi a domami spojené nádoby," dodal Kubrický s tým, že ľudia ich pokladajú za bezpečné aktíva, ktoré udržia hodnotu ich peňazí. A to aj v situácii, keď všetko naokolo dražie. "Poraziť infláciu sa pre mnohých stalo úlohou dňa," okomentoval analytik.



Zmysel druhého bývania na vidieku však podľa analytika ľudia objavili najmä vďaka možnosti pracovať z domu. "Pracovné pripojenie na internet z vidieckej chalupy alebo chaty je často príjemnejšie ako niekde z bytu v meste," poznamenal Kubrický. Ďalším dôvodom, prečo ľudia pristupujú ku kúpe chaty či chalupy je podľa analytika aj to, že pandémia sa stala už bežnou súčasťou života a neskončí sa o mesiac ani o dva. "Je preto tiež otázne, ako bude v budúcnosti fungovať cestovanie. Mať v tejto situácii vlastnú chatu či chalupu zostane preto lákavé," uzavrel analytik.