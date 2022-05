Rubeľ ďalej posilňuje, oproti doláru vzrástol na 4-ročné maximum

Moskva 20. mája (TASR) - Ruský rubeľ pokračuje v posilňovaní sa, pričom oproti doláru vzrástol jeho kurz v piatok o viac než 7 % na najvyššiu úroveň za viac než štyri roky a oproti euru na takmer 7-ročné maximum. Nahor ho tlačia kapitálové kontroly a platby daní, ktoré vedú k zvýšenému dopytu po domácej mene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dopoludnia vzrástol kurz ruského rubľa v moskovskom obchodovaní na 57,0750 RUB/USD. To je najvyššia hodnota ruskej meny od marca 2018. Neskôr sa však kurz skorigoval na 58,90 RUB/USD.



Prudký rast zaznamenal kurz rubľa aj oproti euru, keď nakrátko dosiahol pod 60 rubľov za euro. Zaznamenal 59,02 RUB/EUR, čo znamená najvyšší kurz ruskej meny od júna 2015. Neskôr jeho hodnota klesla na 60,86 RUB/EUR, aj to však predstavovalo rast kurzu rubľa oproti predchádzajúcemu dňu o viac než 5 %.



Napriek rozsiahlej hospodárskej kríze po uvalení sankcií západných krajín voči Rusku za jeho útok na Ukrajinu sa posilnil kurz rubľa oproti doláru od začiatku roka o takmer 30 %. To z rubľa robí najúspešnejšiu menu v tomto roku. Kurz je však nahor tlačený umelo. Na jednej strane zavedením kapitálových kontrol a na druhej exportnými firmami, ktoré musia konvertovať príjmy v zahraničnej mene na ruble, keďže západné sankcie zmrazili takmer polovicu ruských devízových a zlatých rezerv.



Ďalšiu podporu ruskej mene poskytujú aj blížiace sa koncomesačné platby daní. Tie rovnako musia firmy platiť v rubľoch, čo zvyšuje dopyt po ruskej mene. Naopak, dopyt po eurách a dolároch zostáva nízky.



Silnejší rubeľ pomáha brzdiť zrýchľovanie inflácie a je výhodou pre dovozcov. Naopak, poškodzuje vývozcov, čo znamená aj nižšie príjmy pre ruský rozpočet, ktorý je do veľkej miery závislý od exportu. Podľa analytikov Moskva nemá záujem na ďalšom posilňovaní kurzu rubľa zo súčasných úrovní a očakávajú, že v ďalšom období bude mena oslabovať.