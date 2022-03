Rubeľ klesol na nové minimum, v Moskve prvýkrát prekonal 110 RUB/USD

Moskva 3. marca (TASR) - Kurz ruského rubľa zaznamenal vo štvrtok ďalší pokles, pričom dosiahol nové historické minimum oproti doláru aj euru. K prepadu došlo krátko po tom, ako ratingové agentúry Fitch a Moody's oznámili zníženie úverového ratingu Ruska do neinvestičného pásma. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Fitch znížila rating Ruska z BBB na B s negatívnym výhľadom a Moody's zredukovala rating z Baa3 na B3. Aj v tomto prípade je výhľad ratingu negatívny, čo znamená, že agentúra počíta s ďalším znížením. Obe tak reagovali na zavedenie tvrdých sankcií západných štátov voči Rusku, najmä voči jeho finančnému trhu, po invázii Ruska na Ukrajinu. Tretia ratingová agentúra S&P znížila úverový rating krajiny do neinvestičného pásma už koncom minulého týždňa. Z BBB- ho posunula na úroveň BB+.



Ruská centrálna banka medzitým zaviedla poplatky na úrovni 30 % za nákup zahraničných mien jednotlivcami, cieľom čoho je podľa obchodníkov znížiť dopyt po dolároch. Ani tento krok však ďalšiemu prepadu hodnoty rubľa nezabránil.



Zhruba do 9.30 h SEČ klesol kurz rubľa v Moskve oproti doláru o viac než 10 % na 117,5 RUB/USD a oproti euru zaznamenal pokles o vyše 7 % na 124,1 RUB/EUR. Mena tak počas obchodovania v Moskve prvýkrát prekročila hranicu 110 rubľov za dolár. Od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára klesol kurz rubľa oproti doláru zhruba o 30 % a podľa analytikov zostane situácia aj v nasledujúcom období vysoko nestabilná.