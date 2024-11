Rubeľ pokračuje v páde, od začiatku augusta sa oslabil o štvrtinu

Moskva 27. novembra (TASR) - Ruský rubeľ v stredu pokračoval v oslabovaní voči americkému doláru a čínskemu jüanu. Od začiatku augusta, keď sa začal jeho súčasný prepad, už stratil viac ako 24 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V stredu ráno sa rubeľ voči doláru oslabil o 0,86 % na 106,40 RUB/USD a voči jüanu o 0,51 % na 14,74 RUB/CNY. Aktuálne sa jeho kurz pohybuje na najnižších úrovniach od marca 2022, teda od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



K poklesu rubľa prispieva aj prepad ruského akciového trhu, ktorý od začiatku roka stratil vyše 20 %. Investori totiž presúvajú svoje úspory z akcií na vklady, ktoré ponúkajú úrok vyšší, ako je referenčná sadzba centrálnej banky na úrovni 21 %.



"Trh čaká na reakciu finančných orgánov na devalváciu rubľa," uviedli analytici maklérskej spoločnosti BCS a zdôraznili, že nákupy devíz pripomínajú paniku v prostredí neistoty.



Pokles rubľa podporuje infláciu, ktorá by mala prekročiť odhad centrálnej banky na tento rok, a to aj napriek výraznému sprísneniu menovej politiky. Základná úroková sadzba je aktuálne najvyššia od roku 2003.



Centrálna banka odhaduje, že oslabenie rubľa o 10 % pridáva k inflácii 0,5 percentuálneho bodu. To znamená, že štvormesačný pokles rubľa by mohol k súčasnej miere inflácie pridať 1,5 percentuálneho bodu.